Mazbatayı aldılar satışa başladılar

Heykellerle, konserlerle ve adrese teslim ihalelerle belediyelerin kaynaklarını tüketen ve oluşan bütçe açıklarını kapatabilmek için çare arayan CHP’li başkanlar seçim sonrası yine emlakçılığa soyundu. Nakit akışı sağlamak ve içerisine düştükleri borç batağından kurtulmak için çare arayan CHP’li başkanlar içerisinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediyeye ait taşınmazlara haraç mezat satıyor.

Yavaş, doymadı

Göreve geldiği günden beri başkentin kaynaklarını tüketen ve kasada para kalmadığı için gözünü belediyenin birikimlerine diken CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, arsa satmaya doymuyor. Daha önce belediyeye ait onlarca konut, dükkân ve arsa vasfındaki mülkü yok pahasına elden çıkaran ve yaklaşık 25 milyar TL’lik taşınmaz satışı gerçekleştiren CHP’li Mansur Yavaş, yeni döneme de hızlı başladı. PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin açık desteğiyle ikinci kez ABB Başkanı seçilen Yavaş, seçim üzerinden henüz iki ay bile geçmediği halde belediyeye ait 27 adet taşınmazın satışı için ihale kararı aldı. Yavaş’a bağlı Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünce 23 Mayıs’ta gerçekleşecek ihale ile Çubuk ilçesi Yazır mahallesinde 20 adet, Çankaya Dodurga ve Dikmen’de 2 adet, Gölbaşı Kızılcaşar’da 1 adet, Etimesgut Yukarıyurtçu’da 1 adet, Yenimahalle Orman Çiftliğ’nde 1 adet ve Pursaklar Saray mahallesinde 2 adet olmak üzere belediyeye ait 27 adet taşınmaz, toplamda 668 milyon 485 bin TL muhammen bedelle satılacak.

Başkan eğlencede

Üç dönemdir CHP’nin elinde olan Mudanya Belediyesinin yeni Başkanı Deniz Dalgıç da koltuğa oturur oturmaz gözünü belediyenin taşınmazlarına dikti. Aylardır işçiler maaşını düzenli almadığı halde önceki gün sözde “Anneler Günü” bahanesiyle sazlı sözlü eğlence düzenleyen CHP’li Başkanı Deniz Dalgıç, aralarında çay bahçesi, bağ evi, hatta depremde hasar alan belediye hizmet binasının arazisinin de bulunduğu belediyeye ait 59 gayrimenkulü satma yetkisi aldı.

Özel'in avukatı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatı olan ve bu sayede Ankara Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner de ilk icraat olarak arsa satma kararı aldı. Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü’nce 23 Mayıs 2024’te gerçekleşecek ihalede, İmrahor, Dikmen, Mürsel Uluç ve Keklik Pınarı gibi Çankaya’nın gözde mahallelerindeki 4 arsa satılacak. Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleşecek ihalede arsalar için toplam 46 milyon 700 bin TL talep edilecek.

Dubleks arsa

CHP’li Balıkesir Burhaniye Belediyesi de 21.05.2024 salı günü yapılacak ihale ile mülkiyeti belediyeye ait 7 adet Dubleks mesken ile 1 adet arsa vasıflı arazi olmak üzere toplam 8 adet taşınmazı elden çıkaracak. CHP’li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatıyla 21.05.2024 Salı günü saat 10:00’da yapılacak ihale ile mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi Pelitköy mahallesinde bulunan taşınmazlar satılacak. CHP’li belediye, 8 dükkan ve bir arsanın satışından 62 milyon 450 bin lira elde etmeyi bekliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da 22/05/2024 ‘te gerçekleşecek ‘Taşınmaz Satış İhalesi’nde mülkiyeti belediyeye ait 7 dükkan ile 14 bin 600 metrekarelik bir adet tarlayı 18 milyon 650 bin TL’ye satacak.