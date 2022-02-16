Maysa kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Maysa nereli kaç yaşında, mesleği ne?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasındaki Maysa’nın kim olduğu merak ediliyor. Maysa aslen nerelidir? 35 yaşında olan Maysa aslen Türkmenistanlıdır. 15 senedir İstanbul’da yaşayan Maysa yedi senelik evli ve Karadeniz gelini. Bir tane oğlu olan Maysa Kaya işletme sahibi. Hamburger dükkanı olan Maysa ürünün her şeyini kendisinin yaptığını açıkladı.

Yemekteyiz Maysa kimdir?

Maysa hanım yemeklerinin kolay olacağı yönünde eleştiriler alacağını söyledi. Maysa hanımın aşçı olduğu belirtiliyor. Biyografisi yarışmanın ilk günü belli olacak.

Maysa ne anlama gelir?

Maysa her ne kadar kökeni Türkçeden gelse bile değişik diller üzerinden de farklı anlamlara gelmektedir.

- Yazın açan çiçek (Türkmen dilinde)

- Gururlu yürüyüş (Arapça)

- Zarif (Arapça)

Her dilde güzel bir anlamı bulunan Maysa ismi son zamanlarda internetten en sık araştırılan adlardan biridir. Aynı zamanda telaffuzu ve okunuşu üzerinden de beğeni toplayan bu isim, zarif ve naif bir anlamı ile karakteristik özellik taşımaktadır.