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Sağlık Maymun çiçeğinde korkutan vakayı açıkladılar
Sağlık

Maymun çiçeğinde korkutan vakayı açıkladılar

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen maymun çiçeği vakalarının 5 bin 162'ye çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 17:20:00 -
Maymun çiçeğinde korkutan vakayı açıkladılar

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (CCAES) tarafından verilen bilgilerde, son 5 günde 220 artışla maymun çiçeği görülenlerinin sayısının 5 bin 162'ye ulaştığı bildirildi.

Şimdiye kadar iki kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği İspanya, maymun çiçeği vaka sayılarında dünyada ABD'nin ardından ikinci ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyor.

CCAES, genel nüfus oranına göre maymun çiçeğinin İspanya'da bulaşma oranının düşük olmasına rağmen cinsel ilişkiyle bulaşma riskinin yüksek olduğu ve belirsizliğin devam ettiği uyarısında bulundu.

Ülkede maymun çiçeği vakalarının en yoğun görüldüğü kent Madrid (2 bin 94) oldu.

Başkent Madrid'de temmuz ortasından bu yana 1504 kişiye maymun çiçeği aşısı yapılırken, bu sayının artırılması için yeni aşılar talep ediliyor.

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