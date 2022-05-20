Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Maymun çiçeği virüsü nedir hangi ülkelerde var? İlk olarak ay başında İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsünün ilerleyen günlerde çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD'ye yayılması, dünyada endişeleri artırıyor. Tarihte ilk olarak 1958'de maymunda bulunan virüs, insanlar arasında ilk defa 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kayıtlara geçti.

Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde var?

Kısa zamanda 11 Afrika ülkesine sıçrayan virüs, Afrika'nın dışında ilk olarak 2003'te ABD'de yayıldı. Daha sonra 2018'de İngiltere ve İsrail, 2019'da Singapur ve 2021'de ABD'de, Afrika'ya seyahat eden bazı kişilerde maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

Şimdiye kadar en çok Afrika'da etkili olan virüs, 2017'de Nijerya'da en büyük salgına yol açarken ülkede 200 kişi virüse yakalandı ve vakaların yüzde 3'ü hayatını kaybetti. Peki Maymun çiçeği virüsü çiçeke aşıları etkili olur mu? Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun çiçeği hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen nadir bir hastalıktır.CDC’ye göre virüs ilk olarak 1958’de araştırma maymunlarının kolonilerinde keşfedildi.

Virüsün insandaki ilk vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi. CDC, bugün çoğu maymun çiçeği enfeksiyonlarının hala orada meydana geldiğini, ancak hastalığın diğer bazı orta ve batı Afrika ülkelerinde de bildirildiğini söyledi.

Maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı nasıl bulaşır?

Monkeypox genellikle kemirgenler gibi enfekte hayvanlardan insanlara yayılır. Dünya Sağlık Örgütü , insandan insana bulaşmanın mümkün olduğunu ancak daha az yaygın olduğunu söyledi. Virüs ayrıca kontamine malzemeler yoluyla da yayılabilir.

CDC, bazı uzmanların Afrika kemirgenlerinin bulaşmada rol oynadığından şüphelense de, maymun çiçeği hastalığının ana taşıyıcısının hala bilinmediğini söyledi.

Orta ve Batı Afrika’nın bazı bölgelerinde insanlar, kemirgenlerin ve küçük memelilerin ısırmaları veya çizikleri, yabani av hayvanları hazırlama veya enfekte bir hayvan veya hayvansal ürünlerle temas yoluyla virüse maruz kalabilirler.

Virüs insanlar arasında kolayca yayılmaz, ancak insandan insana bulaşma tipik olarak büyük solunum damlacıkları yoluyla gerçekleşir. Bu damlacıklar tipik olarak birkaç metreden fazla seyahat edemez, bu nedenle CDC’ye göre maymun çiçeğini yaymak için uzun süreli yüz yüze temas gerekir.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

CDC, Monkeypox’un tipik olarak grip benzeri semptomlar ve şişmiş lenf düğümleri ile başladığını söyledi. Monkeypox semptomları tipik olarak benzerdir ancak çiçek hastalığı semptomlarından daha hafiftir.

Erken belirtiler ateş, kas ağrıları, titreme ve yorgunluğu içerir. Daha ciddi vakalarda, genellikle yüzde ve cinsel organlarda suçiçeği ve çiçek hastalığında görülenlere benzeyen bir döküntü gelişebilir.

Ağrılı ve kaşıntılı lezyonlar, sonunda kabuklanmadan ve düşmeden önce vücutta oluşabilir.

CDC, maymun çiçeği ile enfekte olanların genellikle enfeksiyondan yedi ila 14 gün sonra semptomlar yaşamaya başladığını söyledi. Hastalık genellikle birkaç hafta sürer.

Maymun çiçeği virüsü çiçeke aşıları etkili olur mu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.