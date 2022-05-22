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Sağlık Maymun çiçeği hastalığı PCR testiyle mi belli oluyor? Maymun çiçeği kan tahliliyle mi anlaşılıyor?
Sağlık

Maymun çiçeği hastalığı PCR testiyle mi belli oluyor? Maymun çiçeği kan tahliliyle mi anlaşılıyor?

Maymun çiçeği hastalığı kan tahliliyle mi PCR testiyle mi öğreniliyor? Ülkemizde henüz maymun çiçeği hastalığına rastlanmadığı açıklandı. Pek çok kişi ise bu hastalığın hangi tahliller sonucunda anlaşıldığını araştırıyor. Maymun çiçeği içinde mi PCR yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 14:40:00 -
Maymun çiçeği hastalığı PCR testiyle mi belli oluyor? Maymun çiçeği kan tahliliyle mi anlaşılıyor?

İngiltere, Belçika, İspanya, İtalya başta olmak üzere pek çok ülkede maymun çiçeği vakaları görüldü. Bu sebeple bu hastalığın tanısının nasıl konulduğu merak ediliyor. Maymun çiçeği hastalarına PCR mı yapılıyor?

Maymun çiçeği hastalığı PCR testiyle mi belli oluyor? Maymun çiçeği kan tahliliyle mi anlaşılıyor?

Maymun çiçeği hastalığından şüphelenilen durumlarda, belirti gösteren kişilerin son bir ay içinde riskli bölgelere seyahat edip etmedikleri ya da benzer belirtileri olanlarla yakın temasları olup olmadığının sorgulanması gerekiyor.

Kan örnekleriyle tanı konulamayan hastalık, kanda çok kısa süre kaldığı için PCR'la saptanamıyor. Antijen ve antikor testlerinin de daha önce uygulanan çiçek aşısı gibi nedenlerle her zaman doğru sonuç vermeyeceği düşünülüyor.

Hastalık şüphesinde lezyonlardan uygun şekilde ve gerekli güvenlik önlemleriyle alınıp paketlenen örneklerin "biyogüvenlik düzeyi 2 olan" labaratuvara gönderilmesi gerekiyor.

Maymun çiçeği hastalığı teyit edilen hayvan veya kişilerle temas edenlerin son temastan sonraki 21 gün boyunca belirti ve bulgular açısından izlenmesi gerekiyor.

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Sağlık

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