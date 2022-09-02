Maymun çiçeği ellerinde patladı! İblis'in adamı Bill Gates, 'sivrisinek' planını devreye soktu: Haftada 30 milyon

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Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, daha önce koronavirüsün patentini aldığı ortaya çıkan ve sonrasında koronavirüs pandemisiyle korku pompalayıp aşı sattıran Bill Gates'in Dünya Sivrisinek Programı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Yeni salgın için kolları sıvamış görünüyor"

"Görünen o ki, korona Bill Gates ve avenesini tatmin etmemiş." diyen Kemal Özer, "Eşcinsellerden başkasına bulaşmadığı anlaşılan maymun çiçeği de ellerinde patladı. Başarısızlıklarını hazmedemeyenler yeni bir salgın için kolları sıvamış görünüyor." dedi.

Bill Gates'in sivrisinek projesi

Bill Gates'in sivrisinek projesini açıklayan Özer, "Bill Gates, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle muhtelif hastalıkları yeneceklerini iddia etti. Hatta bir laboratuvarda haftada 30 milyon sivrisineğin üretildiğini, beslendiğini ve daha sonra dünyaya salındığını anlatan bir video bile paylaştı." ifadesinde bulundu.

"Her hafta 30 milyon sivrisineği insanlığın üstüne salıyorlar"

"Her hafta 30 milyon sivrisineği insanlığın üstüne salıyorlar." diyen Kemal Özer, "İblis'in adamı Gates, bu sivrisineklere dang, sarıhumma, zika ve malarya; yani sıtma virüsünden koruyan bir bakteri eklediklerini söylüyor." sözlerini kaydetti.

"Bakterilerle virüsler öldürülemez"

Bakterilerle virüslerin öldürülemeyeceğini de sözlerine ekleyen Özer, "Zikredilen bu virüsler zaten sivrisinekler yoluyla insanlara bulaşıyor. Kaldı ki, bakterilerle virüsler öldürülemez." dedi.

Hedef: Dünya nüfusunu 1 milyara düşürmek

Asıl amacın nüfusun azaltılması olduğunu açıklayan Kemal Özer, sözlerine şunları ekledi

"Peki, sır ne? Asıl mesele geçtiğimiz hafta Roma Kulübü eski başkanı Meadows'un itirafından gizli.

Peki neydi o itiraf: "Yüksek refah seviyesi için dünya nüfusu barışçıl yollarla 1 milyara düşürülmeli."

Neymiş mesele, nüfusun azaltılmasıymış."