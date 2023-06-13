Mayıs’ta konteyner miktarı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, aylık konteyner ile yük istatistiklerini açıkladı. Mayısta limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 azalışla 46 milyon 156 bin 837 tona, ilk 5 ayda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.5 azalarak 215 milyon 586 bin 942 tona geriledi.

Dış ticaret taşımalarında yükseliş

Mayısta dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.9 artarak 35 milyon 489 bin 334 ton oldu. İhracat amaçlı limanlardaki yükleme miktarı geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 15.1 düşüşle 11 milyon 253 bin 585 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise aynı dönemde yüzde 19.7 artışla 24 milyon 235 bin 749 ton oldu. Limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları yüzde 26.8 azalarak 5 milyon 496 bin 794 ton, kabotajda taşınan yük miktarı ise yüzde 22.2 azalarak 5 milyon 170 bin 709 ton düzeyine çekildi.

Pozitif gelişme

Mayısta limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 4.9 artarak 1 milyon 123 bin 502 TEU’ya yükseldi. İlk 5 ayda ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine nispeten yüzde 6.2 azalarak 4 milyon 993 bin 640 TEU oldu. Mayısta elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına nispeten yüzde 7.6 artarak 879 bin 295 TEU’ya vardı. Söz konusu dönemde ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 15.6 artışla 428 bin 916 TEU’ya ulaştı.