Mayısta kiralar ne kadar olacak? Mayıs 2022 kira artış oranı ne kadar?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

Kira artış oranı mayıs için ne kadar oldu?

TÜFE rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen bu oran Nisan 2022 için yüzde yüzde 29,88 olarak gerçekleşirken Mayıs 2022 için 34,46 oldu. Buna göre 2000 TL kira ödeyen bir vatandaşın kirası 689,2 lira artışla 2 bin 689 liraya yükseldi.

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?

Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL