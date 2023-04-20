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Gündem Mayıs'a sayılı günler kalan Türkiye'de kar sürprizi
Gündem

Mayıs'a sayılı günler kalan Türkiye'de kar sürprizi

Yeniakit Publisher
2023-04-20 19:06:00 -
Mayıs'a sayılı günler kalan Türkiye'de kar sürprizi

Mayıs ayına sayılı günler kalan Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Kızıldağ geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas’ta sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Nisan ayında yağan kar görenleri şaşırttı. Sivas Erzincan Karayolu üzerinde bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde etkili olan kar yağışı sonrası etraf adeta beyaza büründü.

Kar yağışı ile birlikte sürücüler dikkatli seyretti.

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