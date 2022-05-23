Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde evde bakım parası yattı?
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar mayıs ayı ödemelerinin şimdiye kadar hangi illere yatırıldığını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Evde bakım maaşı hangi gün yatar? 23 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen bit takvimle illere göre evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Mayıs ayında hangi illerde evde bakım maaşının yatırıldığı ise araştırılmaya başlandı. İstanbul Ankara İzmir evde bakım maaşı yatırıldı mı?
Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde evde bakım parası yattı?
Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında bakanlığın belirlediği sıralamaya göre il il hesaplara yatırılıyor. Şimdiye kadar evde bakım maaşlarının hesaplara yatırıldığı iller şöyle:
- Balıkesir
- Osmaniye
- Çanakkale
- Ordu
- Tokat
- Bolu
- İzmir
- Bursa
- Kocaeli
- İstanbul
- Manisa
- Diyarbakır
- Konya
- Ankara
- Adana
- Bilecik
- Karabük
- Samsun
- Aksaray
- Kayseri
- Antalya
- Batman
- Sakarya
- Kırıkkale
- Şanlıurfa
- Afyonkarahisar
- Uşak
- Gaziantep
- Kars
- Erzurum
- Niğde
- Kırşehir
- Mersin
Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.
Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.