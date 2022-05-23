Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen bit takvimle illere göre evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Mayıs ayında hangi illerde evde bakım maaşının yatırıldığı ise araştırılmaya başlandı. İstanbul Ankara İzmir evde bakım maaşı yatırıldı mı?

Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde evde bakım parası yattı?

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında bakanlığın belirlediği sıralamaya göre il il hesaplara yatırılıyor. Şimdiye kadar evde bakım maaşlarının hesaplara yatırıldığı iller şöyle:

Balıkesir

Osmaniye

Çanakkale

Ordu

Tokat

Bolu

İzmir

Bursa

Kocaeli

İstanbul

Manisa

Diyarbakır

Konya

Ankara

Adana

Bilecik

Karabük

Samsun

Aksaray

Kayseri

Antalya

Batman

Sakarya

Kırıkkale

Şanlıurfa

Afyonkarahisar

Uşak

Gaziantep

Kars

Erzurum

Niğde

Kırşehir

Mersin

Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.