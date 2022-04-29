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Gündem Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu
Gündem

Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu

MSB: "Mayıs/Haziran/Temmuz 2022 döneminde askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubelerinden açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 10:06:00 -
Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, mayıs, haziran ve temmuz aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

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