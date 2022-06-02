Mayıs ayının ihracat lideri yine kimya sektörü oldu

YENİ AKİT ANKARA

Mart ayında lider sektör konumuna yükselen kimya sektörü, nisan ayından sonra mayıs ayında da en çok ihracat yapan sektör olarak üst üste üçüncü defa birinci oldu. Sektörün ihracatı, mayıs ayında geçen yıla kıyasla yüzde 30,7 artarken, ilk beş aylık dönemde yapılan toplam ihracat ise yüzde 41,6 artarak 13,6 milyar doları aştı.

İlk beş aylık dönemde kimya ürünleri ihracatı 13,6 milyar doları aştı

Kimya sektörünün mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü olarak istikrarlı bir şekilde ihracatımızı artırmaya ve ihracat liderliğimizi korumaya devam ediyoruz. Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz 2,8 milyar dolarlık ihracat ile üst üste üçüncü defa en çok ihracat yapan birinci sektör olduk. İlk beş aylık dönemde ise sektör ihracatımız 13,6 milyar doları aştı. Sektörümüzü üçüncü kez birinciliğe taşıyan tüm ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyor ve gurur duyuyorum. İKMİB olarak, pandemi etkilerinden sıyrılmaya çalıştığımız bu yıl, fuar milli katılımları, alım ve ticaret heyetleri gibi tüm faaliyetlerimize daha fazla ağırlık verdik. Son olarak, 23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da Pakistan Özel Nitelikli Alım Heyeti’ni, 25 ve 26 Mayıs 2022 tarihlerinde Cosmetics & Home Care Ingredients (CHCI) Fuarı Alım Heyeti’ni ve 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde İDEX fuarı ile eş zamanlı Alım Heyeti programımızı gerçekleştirdik. Bununla birlikte önümüzdeki dönem ihracatımızı aynı şekilde sürdürebilmemiz için özellikle de KOBİ’lerimize yönelik uzun vadeli ve düşük faizli kredi ve teşviklere ihtiyacımız var. Küresel olarak enflasyonun yüksek seyrettiği, Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla hızla artmaya devam eden emtia, enerji ve gıda fiyatları ile hammadde fiyat artışlarının olduğu, ürün tedarik etmenin zorlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu olumsuzlukları bertaraf edebilmek ve hedeflerimizi yakalamak hatta aşmak için desteklerin artmasını bekliyoruz. Türk kimya sektörü olarak ülke ekonomimize sağladığımız katkıyı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.