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Yaşam Mayıs ayında kar sürprizi
Yaşam

Mayıs ayında kar sürprizi

Yeniakit Publisher
2024-05-05 12:49:00 - 2024-05-05 12:49:55

Kış turizm merkezlerinden olan Erciyes'te mayıs ayında kar yağdı.

Kayseri'de bulunan ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne mayıs ayında kar yağarken, zemin beyaz örtüyle kaplandı.

İl merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava, Erciyes Kayak Merkezi'nde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü 2 bin 200 metreden üst noktalara kadar etkili olan kar yağışı sonrası zemin beyaz örtüyle kaplandı.

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