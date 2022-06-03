Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? Mayıs ayı TÜFE oranı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak gerçekleşmişti. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon yüzde 7,25 olarak kaydedildi. Şimdi gözler ise mayıs ayı enflasyon rakamlarında.

Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklandı. Buna göre, enflasyon mayısta yüzde 2,98 artarken yıllık bazda yüzde 73,50 oldu. TÜİK'in mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte hem haziran ayı kira arış oranı ile hem emekli ve memur maaşlarına yapılacak enflasyon zam farkına ilişkin veriler daha da netleşmiş durumda.

Mayıs ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 2,4, en yüksek beklenti ise yüzde 8,15 seviyesinde gerçekleşti. Nisan anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 15 kurumun beklentisi medyanda yüzde 55’ten Mayıs’ta yüzde 63,5 seviyesine yükseldi. TÜİK verilerine göre, üretici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 121,82 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 7,67 oldu.Üretici fiyatlarındaki yıllık yükseliş Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu.