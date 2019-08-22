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Mayına basarak yaralanan askere protokolden moral

Samsun’un Bafra ilçesine vekaleten bakan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kuzey Irak’ta mayına basarak yaralanan Sözleşmeli Er Adil Öztürk Külünk’ü (24) baba evinde ziyaret ederek moral verdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:29
Mayına basarak yaralanan askere protokolden moral

Samsun’un Bafra ilçesine vekaleten bakan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kuzey Irak’ta mayına basarak yaralanan Sözleşmeli Er Adil Öztürk Külünk’ü (24) baba evinde ziyaret ederek moral verdi.


14 Ağustos tarihinde Kuzey Irak’ta katıldığı operasyonda bastığı plastik mayının patlaması sonucu ayağından yaralanan Sözleşmeli Er Adil Öztürk Külünk, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Bafra’nın Sarıkaya Külünk Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirildi.


Adil Öztürk Külünk’ün baba ocağını Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Mustafa Çakmak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Öner ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Muzaffer Şahin ziyaret etti. Kaymakam Zaman ve beraberindekiler askere ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek moral verdiler.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:29
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