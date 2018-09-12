Mayına basan Afganistan uyruklu göçmen bacağını kaybetti
İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sağ bacağını kaybetti.12 Eylül 2018 Çarşamba 10:01
Ağrı Dağı kırsalında mayına basarak ağır yaralanan Afganistan uyruklu Esedullah Uryahil sağ bacağını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Esedullah Uryahil (21), Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı kırsalında mayına bastı.
2 AMELİYATIN ARDINDAN HAYATİ TEHLİKE KALMADI
Patlama sesiyle olay yerine gelen güvenlik güçleri, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.
Ağır yaralanan Uryahil, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastane yetkilileri, patlamada sağ bacağı diz altından tamamen kopan, sol bacağından ise ağır yaralanan Uryahil'in başarılı geçen 2 ameliyatın ardından hayati tehlikesinin kalmadığını belirtti.
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