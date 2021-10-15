Mayhoş tatlı sevenler bu tarif size

Kaymak ile ayva reçeli bir araya getiren eşsiz bir lezzet deneyimi için ayva tatlısı tarifimizi deneyin. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

2 adet büyük boy ayva

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı vişne suyu

1/2 adet limonun suyu

1 adet çubuk tarçın

3 karanfil

Üzeri için

Vanilyalı dondurma

Ceviz

Yapılışı

Ayvaları soyalım ve ikiye bölelim. Çekirdekleri çıkarmayı unutmayın. Genişçe bir kaba ayvaları dizin. Her ayvanın üzerine 2 yemek kaşığı şeker dökün. Ardından limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları, su ve baharatları tencereye yerleştirin. Kısık ateşte rengi pembeleşinceye kadar pişirin. Kaynayan suyun içerisine vişne suyunu da ekleyin ve kapağını kapatarak bir süre daha pişirin. 1 saat sonra suyu çeken ayvaları yumuşaklığını çatalla kontrol edebilirsiniz. Pişmiş olan ayvaları 10 dakika bekletin. Pişen ayvaları servis tabağının içerisine alın. Tencerede kalan suyu süzdükten sonra ayvaların üzerinde gezdirin. Ayvaların en üst kısmına vanilyalı dondurma ve ceviz bırakın. Tatlınız hazır.