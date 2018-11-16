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May’e güven oylaması isteği

Brexit anlaşmasından memnun kalmayan Muhafazakar Partililer, Başbakan May için mecliste güvenoyu oylamasına gidilmesi için imza topluyor.

16 Kasım 2018 Cuma 21:31
May’e güven oylaması isteği

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması için hazırlanan Brexit anlaşması, iktidar Muhafazakar Parti’de depreme sebep oldu. Theresa May’in Brexit politikasının dışına çıktığını söyleyen milletvekilleri mecliste güvenoyu oylamasına gidilmesi için imza topluyor. Şimdiye kadar 21’inin ismi açıklanan milletvekilleri, 48 imza toplayabilirse hükumet güven oylamasına gidecek.

Kendilerini Brexit’in savunucuları olarak tanımlayan milletvekilleri, Theresa May’in müzakerelerde artık başarılı olamayacağını söyleyerek, yeni bir parti lideriyle Brexit’in kurtarılacağı açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:31
  1. Theresa May
  2. Brexit anlaşması
  3. GÜVEN OYLAMASI

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