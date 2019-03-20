May'den Brexit talebi! Ertelenmesini istedi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi.
20 Mart 2019 Çarşamba 15:16
İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi.
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