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Kadın - Aile Maydanoz suyu faydaları nelerdir? Maydanoz suyu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Maydanoz suyu faydaları nelerdir? Maydanoz suyu nasıl yapılır?

İçerdiği vitamin ve minerallerle yeşil yapraklı sebzelerin en faydalılarından sayılan maydanoz, sadece kendine has tadıyla dahil olduğu her türlü yemeğin lezzetini katlamakla kalmıyor, aynı zamanda en doğal şifa kaynaklarından biri.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 13:39:00 - 2022-01-24 13:41:59
Maydanoz suyu faydaları nelerdir? Maydanoz suyu nasıl yapılır?

Yemeklerin vazgeçilmez yeşilliği maydanozun kendi gibi suyunun da faydaları çoktur. C vitamini kaynağı olan maydanoz bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur

Maydanoz suyu ne işe yarar?

Maydanoz suyu yağ yakımına yardımcı olur ve ödem atımını kolaylaştırır. Düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi hızlandırır. Ayrıca idrar yolları enfeksiyonuna karşı da etkilidir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Maydanoz suyu faydaları nelerdir?

- Kilo vermeye yardım eder.
- Bağışıklığı güçlendirir.
- Üst solunum yolu hastalıkları ile savaşır.
- İdrar yolu enfeksiyonuna karşı etkilidir.
- Böbrek taşı düşürmeye yardımcıdır.
- Nefes darlığı ve astım hastalığına karşı faydalıdır.
- Zengin bir folik asit kaynağıdır.
- Sindirimi kolaylaştırır.
- Vücuttan toksin atımına yardım eder.
- Cildi parlaklaştırır.
- Mide ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcıdır.

Maydanoz suyu nasıl yapılır?

Yarım demet maydanozu iyice yıkayın ve hasarlı yapraklarını ayıklayın. Üzerine 2 su bardağı (400 ml) su ekleyerek 2-3 dk. kaynatın. 10 dk. kadar demlenmeye bırakın. Ardından içebilirsiniz. Dilerseniz lezzet katmak için limon da ekleyebilirsiniz.

 

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