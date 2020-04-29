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Sağlık

"Mayalı yiyecekler migreninizi tetiklemesin"

En sık migren atağını ortaya çıkardığı bilinen nedenler arasında uyku bozuklukları, stres, açlık, keskin kokulu parfüm veya kimyasallar olduğunu belirten Uzman Dr.

2020-04-29 11:02:04 -
"Mayalı yiyecekler migreninizi tetiklemesin"

En sık migren atağını ortaya çıkardığı bilinen nedenler arasında uyku bozuklukları, stres, açlık, keskin kokulu parfüm veya kimyasallar olduğunu belirten Uzman Dr. Berkan Kaplan, "Buna ek olarak parlak ışık, yüksek ses, kadınlarda adet dönemi, hava değişimleri ve aşırı rüzgarlı havalar, bazı ilaçlar, sigara, mayalı yiyecek ve içecekler, basınç değişimleri, çay, kahve ve kola gibi içecekler dahil çikolata bile atak oluşturabilir." dedi.



Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Berkan Kaplan, erkeklere oranla kadınlarda 3 kat daha fazla görülen migren rahatsızlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Kaplan, en sık 20’li ve 30’lu yaşlarda ortaya çıkan migrene ilişkin "Ülkemizde 18 ila 65 yaş arasındaki katılımcılarla yapılan Türkiye Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyolojisi Çalışması verilerine göre kadınlarda migren sıklığı yüzde 24.6 iken erkeklerde yüzde 8.5 olarak saptanmıştır." dedi.



"Çikolata bile atak nedeni olabilir"


Kişilerin migren ile oluşan ağrı nedeniyle çoğu zaman gündelik aktivitelerini yapmakta güçlük çekebileceklerini aktaran Dr. Kaplan, "En sık migren atağını ortaya çıkardığı bilinen nedenler arasında uyku bozuklukları (uykusuzluk veya aşırı uyku), stres, açlık, keskin kokulu parfüm veya kimyasallar vardır. Buna ek olarak parlak ışık, yüksek ses, kadınlarda adet dönemi, hava değişimleri ve aşırı rüzgârlı havalar, bazı ilaçlar (kalp hastalarının kullandığı dilaltı ilaçlar gibi) sigara, alkol, mayalı yiyecek ve içecekler, basınç değişimleri, çay, kahve ve kola gibi içecekler dâhil çikolata bile atak oluşturabilir." uyarısında bulundu.



"Stresten uzaklaşın, yoga yapın"


Dr. Kaplan, migren tedavisinde ilaç ve ilaç dışı tedaviler uygulandığını belirterek, "İlaç dışı tedavinin en önemli basamağı kişinin yaşam şeklini düzenlemesi (uyku ve beslenmenin düzenli olması), egzersiz, daha önceden bahsi geçen migren ataklarını tetikleyen faktörlerden kişinin kendisini koruması, stresten olabildiğince uzak durulması ve buna yönelik gevşeme egzersizleri, yoga veya meditasyon yapabilirsiniz." dedi.

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