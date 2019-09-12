Ekmek, yiyecek kategorisinde yer alan en eski tariflerden birisi. Ekmeğin temel malzemelerinin kullanımına ilişkin kanıtlar 30.000 yıl öncesine kadar dayanmakta. Günümüzdeki formuna en yakın ekmek yapımı ise yaklaşık olarak 14.500 yıllık bir geçmişe sahip. Bu köklü tarih evde ekmek yapımının yeniden hayatımıza girmesi ile yenilendi ve biraz şekil değiştirdi. Türk mutfağında çokça tüketilen ekmek evde yapılırsa daha sağlıklı ve daha besleyici olur. Peki evde ekmek hamuru nasıl yapılır? İşte mayalı ekmek hamuru tarifi...

Mayalı ekmek hamuru tarifi

Mayalama aşaması

Yoğurma süresi tamamen hamurun miktarına, kullanılan maya türüne ve yoğurma şekline göre değişmektedir. Pürüzsüz bir hamur elde edildikten sonra hazırlanan hamur mayalanma ile beraber iki kat kadar büyüyeceği göz önünde bulundurularak genişçe bir kaba alınır. Kabın üzeri nemli bir bez ile örtülür. Mayalanma için bırakılacak hamur ılık bir ortamda bekletilir, yazın oda sıcaklığı uygun olmakla beraber, kışın kalorifer yanı ya da 30°C civarında fırında bekletilmesi tavsiye edilir. Mayalanma süreci iki aşamalıdır ve hamur fırına girdiğinde bile bu süreç devam eder. Maya fırın içinde belli bir sıcaklığa kadar canlılığını korur, bu nedenle de mayalanma süreci devam eder.

Pişirme

Evde ekmek yaparken fırınlama işleminde ekmek boyutu ile fırının sıcaklık ayarı doğrudan bağlantılıdır. Büyük boyutlu ekmekleri düşük ısıda uzun süre pişirmek uygun olsa da küçük boyutlu ekmelerde durum tam tersidir. Sert ve kızarmış kabuklu Fransız ekmekleri için 200°C civarında fırın sıcaklığı tercih edilmelidir. Kızarmış sert kabuklar elde etmek için mayalanmış hamurun üzeri su ile ıslatılabilir.

Ekmek hamuru nasıl yapılır?

Hamuru için:

20 g yaş maya

0,5 çay bardağı ılık su

4 - 4,5 su bardağı un

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 çay bardağı ılık su

Üzeri için:

2 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı un

Hazırlanışı:



Mayayı bir kaseye alın ve üzerine yarım çay bardağı ılık suyu ilave edin. Kaşık ile eriyinceye kadar karıştırıp 10-15 dakika bekletin.

Unu derin bir kaba eleyin ve üzerine beklettiğiniz mayayı ilave edin. Toz şeker, tuz ve ılık suyu ilave edip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar iyice yoğurun. Üzerini kapatıp ılık ortamda 40-45 dakika bekletin.

Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.

Alt-üst pişirme: 190 °C

Turbo pişirme: 180 °C

Süre sonunda mayalanan hamuru kısa bir süre yoğurun. Unlanmış tezgahta yuvarlayarak ekmek şekli verin ve yağlanmış veya pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine alın. Üzerine su sürün ve un serpin. Üzerini kapatıp 20 dakika daha bekletin ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 35 - 40 dakika

Fırından çıkarıp mutfak havlusu ile üzerini kapatın ve soğumaya bırakın.