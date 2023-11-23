Mayalanmayı beklemeden puf puf poğaça, ev yapımı nefis: Evde kabaran poğaça yapmanın sırlarını keşfetmeye hazır mısınız?
Bugün sizlere, evde puf puf kabaran poğaça yapmanın sırlarını paylaşacağız. Sabah kahvaltılarına çok yakışacak! İşte puf puf kabaran poğaça tarifi! MAYASIZ KOLAY POĞAÇA TARİFİ
Mayalanmayı Beklemeden Puf Puf Poğaça Tarifi'nin Malzemeleri
300 gram tereyağ veya margarin(yumuşamış olsun)
2 yumurta
1 su bardağı ılık süt
1 paket yaş maya
5 – 5 buçuk su bardağı un
1 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Üzerine sürmek için:
1 yumurta sarısı
İç harç:
Beyaz peynir
Mayalanmayı Beklemeden Puf Puf Poğaça Tarifi'nin Yapılışı
Öncelikle tereyağınızın yumuşamış krem kıvamını almış olması lazım.Yoğurma işleminde önemli.
Un hariç bütün malzeme güzelce karıştırılır.
Un elenerek ve azar azar eklenir.
4. Bardaktan sonra kontrollü dökün.
Yumuşacık bir hamur elde etmeniz lazım. Ben 5 buçuk su bardağı un kullandım.
Undan una farklılık gösterebilir fakat 5. 5 buçuk ideal bir ölçü. Hamurunuz sert olmasın.
Yoğurma işlemi bitince hamuru hiç mayalanmasını beklemeden poğaçalarımızı hazırlayalım.
16 adet beze yapalım.
Bezelerin üzerine çok hafif bastıralım dikkat edin normal poğaça gibi açmıyoruz.
Hafiften bastıralım elinizin kenarıyla hamurun ortasına çukur yapıp peynir yerleştirip hafiften kapatın.
Burada önemli olan şey hamuru kapatırken özellikle de dudak kısımlarına kesinlikle bastırmayın.
Kapattıktan sonra peynir gözükmesin.
Bezelerin tamamını bu şekilde yapıp tepsiye dizin.
1 yumurta sarısı çırpıp üzerine sürün ve çatal ile uzunlamasına çizin.
Daha sonra fırını 100 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına koyup 20 dakika bu şekilde mayalanmasını bekleyin.
20 dakikadan sonra fırını 180 dereceye getirip üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun
Aktüel
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