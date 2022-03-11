Maya maskesi tarifi: Sivilcenin kökünü kazıyor!

Sivilce neden olur?

Yağ bezlerinden sebum denilen bir madde salgılanır. Yağ yapısında bir madde olan sebum cildi korur. Sebum kıl kökünden dışarıya çıkamadığı zaman birikir ve sivilce oluşumuna neden olur. Burada biriken bu madde ölü hücrelerin atılmasını engeller ve tıkanıklığa yol açar.

Sivilce, akne gibi istenmeyen cilt sorunlarına evde en hızlı maske tarifini sizinle paylaşıyoruz.

Maya, probiyotik olarak hem insan hem de hayvan beslenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Zengin bir içeriğe sahip olan Türk mutfağında, mayalı yiyeceklerin yeri büyüktür. Hem yiyecek hem içecek çeşitlerinde, hem de soslarda tarih boyunca mayadan faydalanılmıştır. Tarihin en faydalı besinlerinden biri olan maya mutfakta birçok alanda kullanıldığı gibi cilt bakımında fazlaca kullanılmaya başlandı.

Maya maskelerinin faydaları

Maya, yüksek oranda protein, B6 vitaminlerini içerdiği için cildin yenilenmesini ve atık maddelerden arınmasını sağlıyor.

- Hücrelerin yenilenerek cildin onarılmasına oldukça katkı sağlayan maya maskesi, hem kuru hem de yağlı cilt tiplerine uygulanabilir. Aynı zamanda cilde nem katar, nemlendirirken yağ dengesini de korur. Cildi derinlemesine temizleyerek akne oluşumunu engeller.

- Kuru ciltlerin gün içerisinde yaşadığı en büyük problemlerden biri olan cilt döküntülerini ortadan kaldıran maya maskesi aynı zamanda cildin yağ oranını dengeliyor.

- Cilde nem katıp cildi beslediği için yaşlanma etkilerini geciktirir, kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Ciltteki lekelerin üzerine uygulandığında lekenin açıldığı fark edilir. Özellikle göz altı kırışıklıkları için maya maskesi uygulamak oldukça etkilidir.

- Cilt bakımı için kullanımının yanı sıra saça maya maskesi uygulamak da oldukça yararlı ve sıkça tercih edilen bir yöntemdir. İçindeki bileşenler sayesinde saçı dış etkenlere karşı korur. Yağlanmanın, cansızlığın ve solgunluğun önüne geçer.

Güzellik sırları: Maya maske tarifleri

Sade maya maskesi tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı yaş maya

1 yemek kaşığı ılık su

Sade maya maskesi nasıl yapılır?

Malzemeleri karıştırıp, sivilcelerinizin yoğun olduğu bölgeye sürün. Maske tamamen kuruyunca ılık suyla ıslatın ve ovalayarak maskeyi temizleyin.

Yoğurtlu maya maskesi tarifi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı ev yoğurdu

Yoğurtlu maya maskesi nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri karıştırın. Siyah nokta, cilt lekeleri olan bölgelere yoğun olacak şekilde sürün ve kurumasını bekleyin. Daha sonra ılık su ile temizleyin.

Sütle yapılan maya maskesi tarifi

Malzemeler

1 çorba kaşığı yaş maya

1 çorba kaşığı süt

Sütle yapılan maya maskesi nasıl yapılır?

Malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Arından masaj yaparak tüm yüzünüze uygulayın. Maske kuruduğunda ılık su ile temizleyin.