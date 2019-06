MAY Tohum’dan ABD’ye lisans ve tohum ihracatı

Türkiye’de taze fasulye türünde ıslah yapan tek firma olan MAY Tohum, Ar-Ge faaliyetleri sonucu ıslah ettiği Asya isimli taze fasulye çeşidinin lisans ihracatını, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren bir firmaya gerçekleştirdi.

Her geçen yıl gerçekleştirdiği istikrarlı büyüme sonucu, dünya çapında tanınan Türk tohum firması olan MAY Tohum, Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlar ile 40’ın üzerindeki ülkeye tohum ihraç etmenin yanı sıra, tohum teknolojisi ve lisans ihracatı da gerçekleştiriyor. Türkiye yıllık tohum ihracatının yaklaşık olarak yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren MAY Tohum, 2019 yılında, fasulye çeşit lisans ihracatının yanı sıra mısırın ana vatanı ABD’ye Türkiye’de geliştirdiği hibrit mısır tohumu çeşitlerini de ihraç etmeye başladı.

Fasulye tohumu üretiminde Türkiye pazarında lider marka olan MAY Tohum, sırık ve bodur fasulye segmentlerinde, bakla kalitesi, lezzeti, hastalık dayanımı, verim potansiyeli, uzun raf ömrü ve makineli hasada uygunluk özellikleriyle taze pazarın ve gıda sanayinin beklenti ve ihtiyaçlarına çözüm olan geniş bir ürün portföyü ile adından söz ettiriyor.

Fasulye ıslah faaliyetleri hakkında detaylı bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, “Taze fasulye pazarının ihtiyaç ve beklentilerine çözüm olacak, stres şartlarına en dayanıklı, yüksek verimli çeşitlerimizi, Türkiye çapında farklı iklim özelliklerine sahip, Ar-Ge istasyonlarımızda, yerinde ıslah ediyor ve geliştiriyoruz. Değişen tüketim alışkanlıkları ve artan sanayi üretimine paralel olarak gerçekleştirdiğimiz çeşit ıslahı ve ürün geliştirme süreçlerimizde, sanayi üretimini, verim, kalite ve proses aşamalarında destekleyecek nitelikteki çeşitlere odaklanıyoruz.Çeşitlerin yüksek verim potansiyeli ve hastalık dayanımı özelliklerinin yanı sıra, ideal meyve rengi ve ürün boyutu, uzun raf ömrü, üstün lezzet ve makineli hasada uygunluk kriterlerini ön planda tutarak rekabet gücü yüksek çeşitleri üreticilerimize sunuyoruz“ dedi.

Ar-Ge ve pazarlama faaliyetleri sonucunda, Türk tohumunu, 40’ın üzerindeki ülkeye ihraç eden firma olmanın ötesinde, MAY markası ile yurt dışına lisans satan tek Türk tohum firması olduklarını ifade eden Çiftçiler, “Fasulye ıslahındaki başarımız sadece yurt içinde değil, yurt dışında da tarım profesyonellerinin dikkatini çekiyor. Fasulye ıslahı konusunda Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdik. Yüksek verimi, lezzeti ve makineli hasada uygunluğu ile özellikle gıda sanayi profesyonellerinin beğenisini kazanan ’Asya’ çeşidimizin lisans hakkını Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşidimizi üreterek satmayı talep eden bir firmaya verdik. Asya çeşidimiz artık, ABD pazarında da üretilip satılabilecek. Bununla birlikte, ABD pazarında, MAY Tohum markası olarak sadece fasulye türünde değil, hibrit mısır türünde de adımızdan söz ettiriyoruz. MAY Tohum olarak bu yıl, dünyanın en büyük ve profesyonel mısır tohum pazarı olan ABD’ye, Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucu ıslahını gerçekleştirdiğimiz hibrit mısır çeşitlerimiz olan Hido, Everest ve 72MAY80’nin ihracatını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yoğun ıslah süreçlerinde, son iki yılda, fasulye çeşit portföyüne 3 yeni çeşit dahil ettiklerini ifade eden çiftçiler, “Portföyümüzdeki çeşitlerle ilgili üreticilerimizden gelen olumlu yorumlar, pazarın lider taze fasulye ıslahçısı ve üreticisi olarak bizleri daha da motive ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında beğeni kazanan ’Asya’ çeşidimizin ardından, lezzeti ve verim potansiyeli ile dikkatleri üzerine çeken sırık fasulye segmentinde ’Zade’ ve ’Sırım’ bodur fasulye segmentinde ’Leziz’ çeşitlerimiz de yeni sezonda üreticilerimizin beğenisini kazandı. Taze fasulye hasatlarının artmaya başladığı bugünlerde, MAY Tohum fasulye çeşitlerini tercih eden çiftçiler, ilk el hasatlarında dekarda bir 800 kilogramlara ulaşan verim sonuçları ile emeklerinin karşılığını almanın memnuniyetini yaşıyorlar” dedi.

Yüksek verim için sertifikalı tohum kullanımının önemine de değinen Hamdi Çiftçiler, piyasada ucuz maliyetleri sebebiyle açık tohumluk kullanımının üreticileri yanılttığını, çimlenmesi, genetik safiyeti zayıf olan açık tohumlukların hasatta verimi düşürdüğünden üreticiyi daha çok zarara uğrattığını dile getirdi. Üreticilerin, ekim yaptıkları tüm türlerde, sertifikalı, lisanslı tohum kullanmalarının hasatta daha çok kazanç sağlayacağını vurguladı.