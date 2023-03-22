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Spor Maxim’e 4 milyon Euro engeli
Spor

Maxim’e 4 milyon Euro engeli

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim henüz 11'de forma giyemedi. İkinci yarılarda oyuna alınarak değerlendirilen Rumen orta saha, gelecek sezon planlamasına takılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 08:07:00 -
Maxim’e 4 milyon Euro engeli

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim henüz 11'de forma giyemedi. İkinci yarılarda oyuna alınarak değerlendirilen Rumen orta saha, gelecek sezon planlamasına takılıyor. 

Gaziantep FK'nın 4 milyon Euro bonservis istediği 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde opsiyon maddesi de bulunmuyor. 

Bu rakamları vermesi mümkün olmayan Kartal'da öncelik, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak ve istikrar sağlamak. Dolayısıyla teknik heyet; Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı ilk plana alıp bu ikiliyi parlatmak, performanslarını yükseltmek istiyor.

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