Maxim’e 4 milyon Euro engeli
Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim henüz 11'de forma giyemedi. İkinci yarılarda oyuna alınarak değerlendirilen Rumen orta saha, gelecek sezon planlamasına takılıyor.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim henüz 11'de forma giyemedi. İkinci yarılarda oyuna alınarak değerlendirilen Rumen orta saha, gelecek sezon planlamasına takılıyor.
Gaziantep FK'nın 4 milyon Euro bonservis istediği 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde opsiyon maddesi de bulunmuyor.
Bu rakamları vermesi mümkün olmayan Kartal'da öncelik, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak ve istikrar sağlamak. Dolayısıyla teknik heyet; Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı ilk plana alıp bu ikiliyi parlatmak, performanslarını yükseltmek istiyor.