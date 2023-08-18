Maxi Gomez'e takımdan ayrıldı! Sessiz sedasız o ülke talip oldu: Yeri değişse de mücadelesi yine başladı! Beklenmedik gelişme

Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez'e İspanya'dan talip çıktı.

Relevo'da yer alan habere göre, Cadiz'in Uruguaylı santrfor ile ilgilendiği aktarıldı.

Gomez'in La Liga'ya dönmek için maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği ancak Cadiz şu an için Trabzonspor'la anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Cadiz'in 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği vurgulandı. Ancak Trabzonspor'un, Cadiz'in opsiyon için önerdiği rakamdan daha fazla bir ücret istediği iddia edildi.

Trabzonspor, Gomez'i geçen sezon 3 milyon euro bedelle Valencia'dan kadrosuna katmıştı. Bordo-mavili forma altında 35 maça çıkan Gomez, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

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