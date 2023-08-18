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Spor Maxi Gomez'e takımdan ayrıldı! Sessiz sedasız o ülke talip oldu: Yeri değişse de mücadelesi yine başladı! Beklenmedik gelişme
Spor

Maxi Gomez'e takımdan ayrıldı! Sessiz sedasız o ülke talip oldu: Yeri değişse de mücadelesi yine başladı! Beklenmedik gelişme

Yeniakit Publisher
2023-08-18 22:12:00 - 2023-08-18 22:18:47
Maxi Gomez'e takımdan ayrıldı! Sessiz sedasız o ülke talip oldu: Yeri değişse de mücadelesi yine başladı! Beklenmedik gelişme

Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez'e İspanya'dan talip çıktı. Relevo'da yer alan habere göre, Cadiz'in Uruguaylı santrfor ile ilgilendiği aktarıldı. Beğeniyle takip edilen Trabzonspor'un yıldız oyuncusuna İspanyol kancasını taktı. Maxi Gomez için süpriz teklif geldi! Trabzonspor’da Maxi Gomez takımına veda ederken; beklenmedik ayrılık yaşandıktan sonra yeni takımı taraftarı çılgına çevirdi.

Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez'e İspanya'dan talip çıktı.

Relevo'da yer alan habere göre, Cadiz'in Uruguaylı santrfor ile ilgilendiği aktarıldı.

Gomez'in La Liga'ya dönmek için maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği ancak Cadiz şu an için Trabzonspor'la anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Cadiz'in 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği vurgulandı. Ancak Trabzonspor'un, Cadiz'in opsiyon için önerdiği rakamdan daha fazla bir ücret istediği iddia edildi.

Trabzonspor, Gomez'i geçen sezon 3 milyon euro bedelle Valencia'dan kadrosuna katmıştı. Bordo-mavili forma altında 35 maça çıkan Gomez, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.
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