Bu haber Moskova'dan geliyor: İHA paniği ülkenin gündemdeydi! Bölge sakinleri, binlerce insan plazayı boşalttı

İnsansız hava aracı (İHA) saldırısı iddialarının ardından Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde yer alan Moscow City İş Merkezinden iki bin kişi tahliye edildi. Ayrıca VTB Arena Plaza alışveriş merkezinden de insanların tahliye edildiği bildirildi.

Rus propaganda haber ajansı RİA, öğle saatlerinde iş merkezinin yönetimine İHA saldırısı tehdidine dair bir ihbarın yapıldığını bildirdi.

İhbardan sonra Moscow City iş merkezinin bir binasında yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Yakınlarda bulunan VTB Arena Plaza alışveriş merkezinden de insanların tahliye edildiği aktarıldı.

MOSKOVA’YA İHA SALDIRISI

Daha sonra yetkililer, insansız hava aracıyla ilgili bilgilerin doğrulanmadığını ve herhangi bir tehdidin bulunmadığını ileri sürdü.

Bugün sabaha karşı 04:00'te Moskova’da İHA alarmı verildi. Rusya, Ukrayna’ya ait olduğunu öne sürdüğü bir insansız hava aracının Moskova şehir merkezine saldırı düzenlediğini açıkladı.

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Rus yetkililer, İHA’nın bir binaya çarparak işyerlerinin yoğun olduğu bölgeden duyulan bir patlamaya yol açtığını öne sürdü.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin Kremlin'e 4 kilometre uzaklığında olduğu belirtildi.

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