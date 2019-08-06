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MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem final

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi 3.

06 Ağustos 2019 Salı 15:54
MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem final

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi 3. Jazz Festivali üç gün boyunca caz sevenlere unutulmaz anlar yaşattı.


Geleneksel hale gelen ve 2-3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen MaviBahçe Jazz Festivali’nin üçüncüsü bu yıl dopdolu bir programla geçti. Dünyaca ünlü caz sanatçıları, solo ve grup performanslarıyla İzmir ve Egelilere keyifli saatler yaşattırken, festival bu yıl da müzik sevenlerden yoğun ilgi gördü.


Üç gün süren festival kapsamında sahne alan jazz sanatçıları ve grupları Erkan Oğur Anatolian Blues, Birsen Tezer, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Selen Beytekin, Elif Çağlar, Ferit Odman Quartet, İmer Demirer Quintet, Önder Focan, Hamdi Akatay 9/8 lik Jazz, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Lonian Trio , Nigar Arslan ft. Focus Quarted, Sibel Emek müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı. Kent Meydanına kurulan her iki sahnede günün farklı saatlerinde sanatçılar sahne aldı. Sahne ışıkları ve müzikle görsel bir şölene dönüşen festivali izlemek isteyen binlerce İzmirli ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, yüksek tempoyla süren festivale yoğun ilgi gösterdi. Festival finalinde sahne alan Elif Çağlar hem sesi hem danslarıyla izleyicileri adeta büyüledi. Cazseverler Birsen Tezer’in şarkılarını ise hep bir ağızdan eşlik ederek söyledi.



Müzik ve sanatın buluştuğu nokta


"İçimde İzmir Var" sloganıyla yola çıkan alışveriş ve yaşam merkezi, açıldığı günden bu yana şehrin kültürüne, dokusuna, ekonomisine değer ve canlılık katan organizasyonlara imza atıyor. Merkez, konser ve gösterilerin rahatça yapılmasına imkan sağlayan mimari özellikleri, yeşil ve geniş peyzajı, Kent Meydanı ile farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sanat, müzik ve dansa verdiği önemi kendi bünyesinde bulunan atölyeler ile destekleyen MaviBahçe bünyesinde, ayrıca çocukların eğitim aldığı çocuk korosu bulunuyor. Balejim ile yapılan ortak çalışmalar ile çocuklara bale eğitimi verilirken, gösterilerini sergileme fırsatı da tanınıyor. Öte yandan yetişkinler için açılan Lindy Hip Hop atölyesi ile eğlenceli jazz dansı öğretiliyor. Devlet Opera Ve Balesi ile yapılan ortak çalışmalarla, konser ve gösteriler gerçekleştirilebiliyor. Shining Star Awards’ın 2018 yılında düzenlediği ödül töreninde İzmir Salsa Kupası ile ’En Başarılı AVM’ ödülüne layık olan MaviBahçe Alışveriş Merkezi, sanat, müzik ve dans dolu etkinlikleri İzmirliler ile buluşturuyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:54
  1. sanat
  2. konser
  3. sergi

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