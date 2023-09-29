Mavi Vatan'ın 2 neferi! Cihat Yaycı yorumladı: 'Bir emirle silahları kuşanacak'

Geçtiğimiz 23 Eylül’de İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen törende, 2020 yılında sözleşmesi imzalanan Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri'nin ilk ikisi olan TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR denize indirildi. Törende MİLGEM projesinin ilk gemisi olan TCG HEYBELİADA ve yakın zamanda Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan İstif sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi TCG İSTANBUL da hazır bulunurken, PN MİLGEM projesi kapsamında Pakistan için üretilen dört gemiden ilki olan PNS BABUR için bir teslim töreni de gerçekleştirildi.

Peki ilk kez Kasım 2020’de ASFAT A.Ş. ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme ile inşasına başlanan ve kısa sürede üretildikten sonra denize indirilen Açık Deniz Karakol Gemiler hangi özelliklere sahip? Bu gemiler Türk Deniz Kuvvetleri’nde hangi görevleri üstlenecek? "Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk kez aynı anda iki gemiyi tek bir törende denize indirdik ve ihraç ettiğimiz bir gemiyi de teslim ettik. Bu onlarca yıllık Türk Deniz Kuvvetleri mühendis subay, teknisyen astsubay ve işçilerinin birikiminin ve emeğinin sonucudur. Hepsini canı gönülden kutluyorum" diyen Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, merak edilen soruları Milliyet.com.tr okuyucuları için yanıtladı.

'ADA SINIFI ESAS ALINARAK TASARLANDI'

Doç. Dr. Cihat Yaycı, TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR’ın inşa sürecinin Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı anlamak için önemli olduğunu vurguladı. Türk Savunma Sanayii'nde bir ilkin yaşandığını vurgulayan Doç. Dr. Yaycı, şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Aynı kızakta bu kadar kısa sürede ve bu seviyede iki geminin birden denize indirilmiş olması Türk savunma sanayisi için bir ilk özelliği taşıyor. Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi (ADKG), Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 10 adet geminin üretilmesini hedefliyor. Bu gemiler, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tasarımı esas alınarak inşa ediliyor. Neden MİLGEM ADA sınıfı korvet formu kullanılıyor diye soracak olursak, bu sorunun cevabı dizayn için zaman harcamamak, elimizde ispatlanmış etkili bir gemi formu bulunması nedeniyle aynı formun kullanılmasıdır. Dolayısıyla MİLGEM dizaynı bizim için büyük bir kazançtır. Üstünde silah sistem ve sensörleri değiştirerek oynayarak çeşitli amaçlı gemileri süratle yapma imkânımız var. Elimizde dizaynı yapılmış gemi formu bulunması gemi inşa sürecini de çok hızlandırıyor. AKHİSAR ve KOÇHİSAR gemilerinin yapım sürati bunun bir neticesidir."

(P-1220) TCG AKHİSAR ve (P-1221) TCG KOÇHİSAR

'YERİNDE HAZIR' PRENSİBİYLE ÜRETİLDİ

Hisar sınıfı ADKG’lerin ‘yerinde hazır’ prensibiyle üretildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Cihat Yaycı, bu sayede gemilerin ihtiyaç duyulduğu halde daha donanımlı hale getirileceğini ifade etti. Doç. Dr. Yaycı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gemiler sürekli olarak baş top ve hafif makineli tüfeklerle seyir yaparken, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyması halinde hava savunma füzesi, güdümlü mermi, denizaltı savunma harbi roketi ve yakın hava savunma sistemiyle donatılabilecek. Bu durumda Hisar sınıfı gemiler silah yükü bakımından kısa süre içinde Ada sınıfı korvetler ile denk seviyeye gelecekler. Hatta Hisar hava savunma füzelerinin de eklenmesiyle silah yükü bakımından Ada sınıfı gemilerimizden bile daha fazla silaha sahip olabilecekler."

HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENECEKLER?

TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR’ın Türk Deniz Kuvvetleri için maliyet etkin çözümler sunacağının altını çizen Doç. Dr. Cihat Yaycı, açık deniz karakol gemilerinin üstleneceği görevleri şu şekilde sıraladı:

"Bu gemilerimiz sayesinde korvet ve fırkateyn sınıfı gemilerimizin üzerindeki görev yükü azalacak. Bu da Deniz Kuvvetleri'nin uzun menzilli görev kabiliyetini artıracak ve Mavi Vatan'ın korunmasına önemli katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda açık deniz karakol gemilerimiz sayesinde bazı görevler de maliyet bakımından daha makul hale gelecek. TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR istihbarat gözetleme ve keşif, arama kurtarma, terörizmle mücadele, denizde denetim harekâtı, deniz özel harekâtı temel görevlerini icra edebilecek. İkincil görevler olarak deniz hava harekatı, elektronik ve akustik harp, kara bombardımanı, asimetrik tehditlere karşı savunma, deniz nakliyatının korunması, amfibi harekat kapsamında destek ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirebilecek."