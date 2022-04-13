Mavi vatan, mayın tehlikesine karşı milli radar MİLSAR'a emanet!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projesi olarak Meteksan Savunma tarafından geliştirilen MİLSAR SAR/MTI Radarı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Anka insansız hava aracına (İHA) entegre edilerek mayın tespit çalışmalarına başladı.

SSB Başkanı İsmail Demir, yerli İHA'ların yeni bir kabiliyet daha kazandığını belirterek, MİLSAR'ın kullanımına ilişkin gelişmeyi duyurdu.

MİLSAR, artık denizdeki mayınlarına da bulabiliyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların ardından Karadeniz'de ortaya çıkan "serseri mayınlar" deniz platformları için güvenlik tehdidi yaratıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı söz konusu mayınların tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Uzun görev süreleri ile gökyüzünde birer "gözetleme noktası" gibi görev yapan İHA'ların elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartlarında veya bulut üstünde uçarken bile etkin olmasını sağlayan MİLSAR radarı, kabiliyetleri arasına denizdeki mayınların bulunmasını da ekledi.

Farklı sınıftaki İHA’ların faydalı yükü olabilecek kadar düşük hacme, ağırlığa ve güç tüketimine sahip MİLSAR'ın Anka İHA entegrasyonu ile Türkiye, İHA'dan radar teknolojisi ile deniz yüzeyindeki mayınları tespit edebilen ender ülkeler arasına girmiş oldu.

Sentetik açıklık ve hareketli hedef tespit radarları, elektro-optik algılayıcıların etkisiz kaldığı sis/bulut üstü gibi hava koşullarında da yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamaya devam edebildiği için keşif ve gözetleme uçakları ile uydularının vazgeçilmez algılayıcısı konumunda bulunuyor.

Her türlü hava koşulunda gece-gündüz takip

MİLSAR, 30 kilogramın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme ve kolay kullanım özellikleriyle milli İHA platformlarına güç katıyor.

Hedef tespiti fonksiyonunda yerdeki hareketli hedeflerin tespit ve takibini yapabilen MİLSAR, görüşün hiç olmadığı şartlarda bile mesafeden bağımsız 30 santimetre çözünürlüğe kadar görüntü almaya imkanı sağlıyor.

MİLSAR SAR/MTI Radarı'nın, mayın tehditleri ortaya çıktıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli göreve başladığı belirtiliyor. SAR modunda deniz yüzeyindeki geniş alanları tarayarak detaylı görüntü alan MİLSAR’ın çektiği görüntülerden mayınların gerçek zamanlı olarak tespiti yapılabiliyor.

Menzilden bağımsız çözünürlüğüyle kaliteli geniş alan gözetleme imkanı sunan MİLSAR ile birlikte, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz anlık olarak "mavi vatan" sınırları içine girmiş ve yüksek güvenlik tehlikesi oluşturan serseri mayınların tespitinde kullanılabilecek önemli bir kabiliyet seti geliştirilmiş oldu.