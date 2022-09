Mavi Vatan haritası dünya literatürüne girdi!

Yeni Akit Ankara

Emekli Tümamiral TÜRK DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın çizdiği ve Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’deki çıkarlarına ilişkin elini güçlendiren Mavi Vatan Haritası, ünlü İngiliz Gazeteci Yazar Tim Marshall’ın son kitabı ile birlikte dünya literatürüne damga vurdu.

Tim Marshall son kitabı “The Power of Geography: Ten Maps That Reveal the Future of Our World (Coğrafya’nın Gücü; Dünyamızın Geleceğini Ortaya Koyan 10 Harita)”da, Cihat Yaycı ‘nın çizdiği Mavi Vatan Haritası, “Dünya jeopolitiğine damga vuran 10 haritadan biri” olarak gösterildi. Böylece bu kitapla birlikte, Mavi Vatan sınırlarının dünya literatüründe de kabul edilen bir gerçek olduğu kanıtlanmış oldu.

Marshall kimdir?

Timothy John Marshall, dış ilişkiler ve uluslararası diplomasi konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz gazeteci, yazar ve yayıncı. Marshall, BBC, Sky News için dünya olayları hakkında konuk yorumcu ve LBC'de konuk sunuculuk yaptı. Marshall daha önce Sky News için diplomatik ve dış ilişkiler editörü olarak çalıştı.