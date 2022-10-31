Mavi tik için aylık ücret alacak
Twitter'ı satın alan Elon Musk, mavi tik onay işareti için kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacak.
Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.
Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bildiğiniz gibi onaylanmış hesap özelliğiyle ünlü kişilerin kullandığı hesapları mavi tik ile etiketliyor.
Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter mavi tik özelliğini ücretli hale getirmeyi planlıyor. Kaynaklara göre şirket, yakında mavi tik onay işareti için kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacak.
Önerilen plan kapsamında Twitter, mavi tik doğrulamasını ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue kullanıcılarına sunacak.