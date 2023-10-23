Mavi Marmara gemisi davası için flaş çağrı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2010 senesinde Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail’in terör müdahalesi hakkındaki davanın yeniden görülmesi gerektiğini söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Mavi Marmara gemisi ile, 2010 yılında Gazze’ye götürülmek istenilen insani yardımlar, İsrail ordusunun müdahalesi ile engellenmişti..

Sadece yardımların götürülmesi engellenmemiş, gemiye yapılan askeri saldırıda, 10 Türk şehid edilmişti..

Cinayetler, açık denizde işlenmişti..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cinayetlerin işlendiği alan, İsrail’e ait bir alan olsaydı dahi, Türkiye’nin yargılama hakkı, dolaylı olarak vardı..

Ama İsrail’in hakimiyet sahası dışında, açık denizde cinayetler işlendiği ve şehid olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için, Türk mahkemelerinin ceza davası açılması ve yürütülmesi konusunda yetkili olmasında hiçbir tereddüt kalmamıştı..

Nitekim daha önce pek örneği olmasa da..

Yurtdışında, açık denizde, yabancı devletin silahlı güçleri eli ile işlenen cinayetler için, savcılık soruşturmayı açtı..

İddianameyi düzenledi..

Ve İsrail ordusunda görev yapan, katliamda imzası bulunan subaylar hakkındaki davada, yakalama kararı bile verildi..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...