  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mavi Marmara gemisi davası için flaş çağrı
Gündem

Mavi Marmara gemisi davası için flaş çağrı

Yeniakit Publisher
2023-10-23 10:59:00 - 2023-10-23 11:04:14
Mavi Marmara gemisi davası için flaş çağrı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Mavi Marmara gemisi davası yeniden görülmelidir!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2010 senesinde Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail’in terör müdahalesi hakkındaki davanın yeniden görülmesi gerektiğini söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Mavi Marmara gemisi ile, 2010 yılında Gazze’ye götürülmek istenilen insani yardımlar, İsrail ordusunun müdahalesi ile engellenmişti..

Sadece yardımların götürülmesi engellenmemiş, gemiye yapılan askeri saldırıda, 10 Türk şehid edilmişti..

Cinayetler, açık denizde işlenmişti..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cinayetlerin işlendiği alan, İsrail’e ait bir alan olsaydı dahi, Türkiye’nin yargılama hakkı, dolaylı olarak vardı..

Ama İsrail’in hakimiyet sahası dışında, açık denizde cinayetler işlendiği ve şehid olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için, Türk mahkemelerinin ceza davası açılması ve yürütülmesi konusunda yetkili olmasında hiçbir tereddüt kalmamıştı..

Nitekim daha önce pek örneği olmasa da..

Yurtdışında, açık denizde, yabancı devletin silahlı güçleri eli ile işlenen cinayetler için, savcılık soruşturmayı açtı..

İddianameyi düzenledi..

Ve İsrail ordusunda görev yapan, katliamda imzası bulunan subaylar hakkındaki davada, yakalama kararı bile verildi..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Soylu

Tekrardan tükürdüğümüzü yalamayalım. İdam meclise gelse reis onaylayacakta, idrak tıkalı

Siyonist SAPKIN IRKCI ISGALCI katiller bundan, hesap sorulmamasindan, kanin bedelini kan olarak alinmamasindan cesaret alip er defasunda DAHA VAHSI, DAHA ZALIM, DAHA KURAL TANIMAZ SOYKIRIMCI OLUYOR

........
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23