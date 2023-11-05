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Gündem Mavi Marmara davası bozulsun! Zalimleri Türk mahkemeleri yargılar
Gündem

Mavi Marmara davası bozulsun! Zalimleri Türk mahkemeleri yargılar

Yeniakit Publisher
2023-11-05 12:17:00 -
Mavi Marmara davası bozulsun! Zalimleri Türk mahkemeleri yargılar

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail’in hem Mavi Marmara davasında hem de kurulduğu günden bu yana işlediği insanlık suçundan dolayı yargılanabileceğini açıkladı. Yapıcıoğlu, “Yapılan zulümle ilgili sadece Netanyahu değil savaş kabinesi ile alakalı bir yakalama kararı çıkarılsın ve Türkiye’de yargılansınlar” dedi.

HABER MERKEZİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, soykırımcı İsrail’in hem Mavi Marmara davasında hem de kurulduğu günden bu yana işlediği insanlık suçundan dolayı yargılanabileceğini Akit TV’de açıkladı. ‘Akit Özel’ programına konuk olan Yapıcıoğlu, İsrail’in katil Başbakanı Netanyahu ve savaş kabinesi çetenin Adalet Bakanlığının talimatıyla bölgede Türkler olmaksızın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu tespiti ile Türkiye’de yargılanabileceğini onun için hukuki hiçbir engel olmadığını ve bu şahısların en azından ülkenin dışına dahi çıkamamasını ya da çıkarken tedirgin olmasına sebep olur” dedi.

M. Marmara bozulsun

Mavi Marmara davasını da hatırlatan Yapıcıoğlu, “Aynı şey Mavi Marmara davası içinde geçerli, Yargıtay’ın bir an önce davayı bozup yerel mahkemeye geri göndermesi ve katillerin yargılanması yönünde karar alması gereklidir” diye konuştu.

Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

“Sayın cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. ‘Biz sizin savaş suçları işlediğinizi bütün dünyaya duyuracağız ilan edeceğiz.’ Biz de şöyle bir çağrı yapmıştık. Bugün bir daha söylüyorum. İnsanlığa karşı suçlar soykırım bunlardan bir tanesidir.
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Türkiye'de yargılansın

Öyle bir suç ki sadece işlendiği yerde sadece o suçun mağdurlarının vatandaşı olduğu yargı sistemi tarafından değil evrensellik gereğinde dünyanın kendi iç hukukunda değişiklik yapan yerlerde soruşturulabilir. Türkiye’de bunlardan birisi. Sadece Netanyahu değil savaş kabinesi ile ilgili alakalı bir yakalama kararı çıkarılsın ve Türkiye’de yargılanmalı.”

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