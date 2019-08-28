"Mavi ışık" hastası Poyraz Ergün sünnet oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da sanayide yaptırılan cihaz ile "mavi ışık" tedavisi görmesiyle gündeme gelen ve babasından gerçekleşen karaciğer nakliyle hayata tutunan 5 yaşındaki Poyraz Ergün sünnet oldu.

Doğumundan üç gün sonra "crigler najjar" hastalığı teşhisi konulan, mavi ışık veren fototerapi cihazının maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle babasının sanayide yaptırdığı cihazla mavi ışık tedavisi gören ve babasından alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuşan Ergün, için sünnet töreni düzenlendi.

Annesi Zeliha ve babası Servet Ergün ile özel bir hastaneye gelen Ergün, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adil Gökalp tarafından sünnet edildi. Operasyonun ardından taburcu edilen Ergün, hastane çıkışında sünnet kıyafetini giydi, ailesiyle fotoğraf çektirdi.

- "Zor bir süreç geçirdik ama çok iyiyiz"

Baba Servet Ergün de oğlunun zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sarılık hastalığı diye gittiğimiz hastanede oğluma crigler najjar hastası denildi. Bir müddet hastanede tuttuk ama enfeksiyon nedeniyle çıkarmak zorunda kaldık. Tedavisi için mavi ışığa ihtiyacımız vardı, cihaz çok pahalı olunca sanayide arkadaşıma mavi ışık cihazı yaptırdım. 17 gün mavi ışıkta tuttum. Karaciğer nakli olması gerektiği belirtildi ve ülke genelinden 62 kişi Poyraz'a karaciğerini verebileceğini söyledi. Yapılan testler uyumsuz olunca kısa sürede 14 kilo verdim ve benden karaciğer parçası alınarak oğluma nakledildi."

Oğlunun sağlığının iyi olduğuna değinen Ergün, normal çocuklar gibi yaşadığını sadece günde iki kez ilaç aldığını aktardı. Ergün, sünnet operasyonu için kendilerine destek olan Muratpaşa Belediyesine ve hastane yetkililerine teşekkür etti.

Anne Zeliha Ergün de oğlunun zor bir bebeklik dönemi geçirdiğini ancak şu anda çok iyi olduğunu kaydetti.



