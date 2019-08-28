0553 313 94 23

"Mavi ışık" hastası Poyraz Ergün sünnet oldu

Antalya'da babasının sanayide yaptırdığı cihaz ile "mavi ışık" tedavisi gören ve babasından alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuşan 5 yaşındaki Poyraz Ergün için sünnet düğünü yapıldı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:32
"Mavi ışık" hastası Poyraz Ergün sünnet oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da sanayide yaptırılan cihaz ile "mavi ışık" tedavisi görmesiyle gündeme gelen ve babasından gerçekleşen karaciğer nakliyle hayata tutunan 5 yaşındaki Poyraz Ergün sünnet oldu.

Doğumundan üç gün sonra "crigler najjar" hastalığı teşhisi konulan, mavi ışık veren fototerapi cihazının maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle babasının sanayide yaptırdığı cihazla mavi ışık tedavisi gören ve babasından alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuşan Ergün, için sünnet töreni düzenlendi.

Annesi Zeliha ve babası Servet Ergün ile özel bir hastaneye gelen Ergün, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adil Gökalp tarafından sünnet edildi. Operasyonun ardından taburcu edilen Ergün, hastane çıkışında sünnet kıyafetini giydi, ailesiyle fotoğraf çektirdi.

- "Zor bir süreç geçirdik ama çok iyiyiz"

Baba Servet Ergün de oğlunun zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sarılık hastalığı diye gittiğimiz hastanede oğluma crigler najjar hastası denildi. Bir müddet hastanede tuttuk ama enfeksiyon nedeniyle çıkarmak zorunda kaldık. Tedavisi için mavi ışığa ihtiyacımız vardı, cihaz çok pahalı olunca sanayide arkadaşıma mavi ışık cihazı yaptırdım. 17 gün mavi ışıkta tuttum. Karaciğer nakli olması gerektiği belirtildi ve ülke genelinden 62 kişi Poyraz'a karaciğerini verebileceğini söyledi. Yapılan testler uyumsuz olunca kısa sürede 14 kilo verdim ve benden karaciğer parçası alınarak oğluma nakledildi."

Oğlunun sağlığının iyi olduğuna değinen Ergün, normal çocuklar gibi yaşadığını sadece günde iki kez ilaç aldığını aktardı. Ergün, sünnet operasyonu için kendilerine destek olan Muratpaşa Belediyesine ve hastane yetkililerine teşekkür etti.

Anne Zeliha Ergün de oğlunun zor bir bebeklik dönemi geçirdiğini ancak şu anda çok iyi olduğunu kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:32
  1. mavi ışık
  2. Poyraz bebek
  3. Servet Ergün
  4. Sünnet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız futbolcu
    1. Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız futbolcu
    2. "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde..
    3. Altınyıldız Classics A Milli Basketbol..
    4. Kuruttukları dolmalıkları yurdun dört..
    5. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
    6. HDP il ve ilçe binaları PKK şubesi gibi!
    7. Erzurum’da 30 Ağustos provası
    8. Gazze'de 3 polisin öldüğü..
    9. Beymen Perakende ve Tekstil..
    10. Put Adam’a sansüre itiraz yağıyor
    11. Mersin’de eşi tarafından öldürülen..
    12. "Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100..
    13. Kolombiya’da tabutta 300 kilogram..
    14. Akhisarlılardan açık havadaki..
    15. Pazar yerlerinde kışlık heyecanı..
    16. Alman tüketici iklimi ekonomik..
    17. (Özel) Sanatını yapmak isteyen bu..
    18. Trabzonspor, Avrupa'da 129. maçına..
    19. Balıkesirli balıkçılar sezondan ümitli
    20. Cirit atları derede serinliyor
    21. Engelsiz hastane
    22. İzmir'de okul servis ücretleri..
    23. Rekortmen dalgıç, dev balığı avladı
    24. Galatasaray, 2015-2016 sezonunu..
    25. Vali Memiş köylülerle tulum eşliğinde..
    26. TDV Mandela’nın doğduğu köye kurban..
    27. Konyaaltı Belediyesi’nden Gökçam..
    28. Deponun kapısını levyeyle kırdılar! 80..
    29. Krema ve çikolatalı dilim pasta tarifi
    30. Hurda araçlara paha biçilmez değer..
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog