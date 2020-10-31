Mavi dolunay nedir? |Mavi dolunay ne zaman?

Mavi dolunay ne zaman? | Bilim insanları mavi dolunayın yaşanacağını açıkladı. Peki, mavi dolunay nedir?

Mavi dolunay nedir?

Mavi dolunay aynı anda iki dolunayın gerçekleşmesiyle oluşur. Her yıl 12 dolunay gerçekleşiyor. Ancak 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. 13. ve son dolunay mavi dolunay olacak.

Mavi dolunay ne zaman?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, "Cumartesi gecesi görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görülen olay, bu bakımdan önemlidir." dedi.

Esenoğlu, 31 Ekim Cumartesi gecesi gökyüzünde nadir görünen doğa olaylarından birinin gerçekleşeceğini söyledi.

Dolunay'ın normalde her ay bir kez meydana geldiğini belirten Esenoğlu, "Bu yıl dolunay 13. kez gerçekleşecek. Dolunay bu ekim ayında ikinci kez ortaya çıkacak ve insanlar Mavi Dolunay'a tanıklık edecek." diye konuştu.

Mavi Ay'ın ya da Mavi Dolunay'ın nadir bir doğa olayı olduğunun altını çizen Esenoğlu, şöyle devam etti:

Dolunay, doğudan batıya gökyüzünde en uzun süre görünen evredir. Akşamdan sabaha kadar geceyi süsler ve yeryüzünü aydınlatır. Dolunayın bu eşsiz görsel yönü tarih boyunca toplumlarda bir kültür de oluşturmuştur. Normalde bir ay boyunca ay evreleri birer adet görünürler. Ancak astronomik olaylar, uzun zaman sürecinde iki kez görülmelerine sebep olabilmektedir. Bu yüzden 2 Ekim ve 31 Ekim’de iki kez dolunayı görüyoruz. Cumartesi gecesi görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görünlen olay bu bakımdan önemlidir.

Esenoğlu, Mavi Dolunay'ın amatör veya profesyonel fotoğraf tutkunlarına görsel bir şölen yaşatacağını sözlerine ekledi.