Son 20 senede teknolojinin gelişimi çok hızlı oldu. Telefon, tablet, akıllı telefonlar 7’den 77’ye herkes tarafından kullanılıyor. Çocuklar yaşıtlarıyla vakit geçirmektense sanal dünyanın içerisine hapsolma sürecinde. Aileler çocuklarının oynadığı oyunlara yeteri kadar müdahale edemiyor. Oyunları, izledikleri videolar takip edilmeyen çocuklar ise bazı kötü olaylarla karşılaşabiliyor. Beyaz Balina, Momo gibi bilgisayar oyunlarının çocukları intihara sürüklediği tüm dünyada kabul edildi. Bu iki oyunun ardından şimdide uzmanlar Mavi Bebek isimli oyunun tehlikesinden söz etmeye başladı. Peki, nedir Mavi Bebek?

Mavi Bebek nedir? | Mavi Bebek oyunu neden tehlikeli?

Blue Baby - Mavi Bebek oyunu son dönemde Türkiye'de talep görmeye başladı. Bu oyunun içerisinde çocukları intihara kadar sürükleyebilecek görüntülerin bulunduğu biliniyor.

Mavi Bebek oyunu hakkında USMED AR-GE Başkanı Engin Dinç, yenisafak.com'a açıklamalarda bulundu. Dinç, "Efsaneye göre, banyonun ışığını kapatıp ayna karşısında elinizde bebek varmış gibi sallayarak ‘baby blue, blue baby’ diyorsunuz. 14-15 defa tekrar edildiğinde elinizde bir bebek hissetmeye başlıyorsunuz. Elinizdeki görünmez bebek bir süre sonra tırnaklarını kolunuza batırıyor. Eğer bebeği atıp kaçmazsanız annesi ‘bebeğimi bana ver’ diye sesleniyor. Eğer orada durmaya ve bu işlemi yapmaya devam ederseniz delirebilir ve hatta ölebilirsiniz. Bu oyun Jonathan Galindo isimli oyun içerisinde talimat olarak veriliyor ve zihni ele geçirilen kullanıcının bunları yapması isteniyor” dedi.

Jonathan Galindo oyunun Facebook Messenger üzerinden yazışma ile oynandığına dikkat çeken Dinç, “Aynı Momo oyununda olduğu gibi yazıştığınız kişi sizin hakkınızda bazı bilgileri biliyor. Etrafınızda olan eşyaları size söyleyebiliyor, siber zorbalık yapıyor. Ses efektleri göndererek kişinin korkmasını sağlıyor. Anlık kamera görüntüsünü gönderebiliyor. Bu sayede özellikle çocukları çok kolay şekilde korkutarak istediklerini yaptırabiliyor” dedi.