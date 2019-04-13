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Mavi Balina oyunu nedir? | Aileler Mavi Balina oyununa karşı ne yapmalı?

Dünya genelinde pek çok çocuğun ölümüne sebep olan Mavi Balina isimli oyun, tehlike saçmaya devam ediyor. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen oyunda, oyuna katılan çocuklardan şiddet ağırlıklı 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. Peki, Mavi Balina oyunu nedir? Aileler Mavi Balina oyununa karşı ne yapmalı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
Mavi Balina oyunu nedir? | Aileler Mavi Balina oyununa karşı ne yapmalı?

Dünya genelinde pek çok çocuğun ölümüne sebep olan Mavi Balina isimli oyun, tehlike saçmaya devam ediyor. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen oyunda, oyuna katılan çocuklardan şiddet ağırlıklı 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. Peki, Mavi Balina oyunu nedir? Aileler Mavi Balina oyununa karşı ne yapmalı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Mavi Balina oyunu nedir?

Oynayan kişilere tehlikeli talimatlar vererek, bunları yerine getirmelerini isteyen, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde yasaklanan "Mavi Balina" (Blue Whale) oyunu ilk olarak Rusya'da ortaya çıktı.

Rusya başta olmak üzere dünya genelinde pek çok çocuk ve genç intiharına neden olduğu öne sürülen oyundaki talimatlar arasında, kendine acı verme ve korku filmi izleme gibi istekler yer alıyor. Yazılımcı ve Siber Güvenlik Uzmanı Muharrem Demir Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte oyun hakkına şunları söylüyor;

"2012 yılında kurulan bu oyunun en can alıcı noktası kişiyi huzursuzluğa itmesi. Oyunun yapımcısı halen tutuklu ve mahkemede suçunu itiraf etti. Çocukluğunda şiddet gördüğü ve baskı ile karşılaştığı için böyle bir şey yaptığını, çocukların bu dünyadan koparılması için özel insanlar ile çalıştığını söyledi. Oyunun içindeki tüm bu bilinçaltı ses ve görsellerde bir kadın akademisyeninin etkisi var. Oyunun isminin 'Mavi Balina' olması ve oyun renginin mavi olması hepsi birer stratejinin ürünüdür. Çocuklarımızı bu tarz oyunlardan uzak tutmak için hepimize görev düşüyor. İnternet ve dijital dünya zararları oldukça fazla bir sistem inşa ediyor. Bizlere düşen çocukların daha iyi bir bilgi toplumunda yetişmesi."

Mavi Balina oyununun özellikleri nelerdir?

Oyun, tarayıcı tabanlı değil ve sosyal medya gibi ortamlarda "oyun yöneticisi" tarafından gizlice gönderilen linklerle çocuklara ulaşıyor. Oyunun engellenmesine yönelik standart bir adresi bulunmuyor. Oyun, kullanıcılar arasında özel linkler paylaşılarak oynatılıyor.

Oyunu oynamak isteyen kişilere, sözde oyunun yöneticisi görünümündeki internet korsanları tarafından virüs içerikli bir link gönderiliyor. Gönderilen bu linkle kişisel bilgileri oltalama (Phishing) yoluyla çalınan gençler yakın çevrelerindeki kişilerle ilgili tehdit, şantaj ve siber zorbalığa maruz kalıyorlar.

Oyuna katılan kişilerin, oyun üreticisinin bilinçli tercihiyle gece saatlerinde yapılması istenen çeşitli ve ürkütücü görevlerle ruh sağlıkları bozuluyor. 50 gün boyunca devam eden bu sürecin sonunda, oyunu oynayan kişiler üzerinde yanlış değer yargıları ve değersizlik hissi uyandırılıyor son görev olarak intihara yönlendirme sağlanıyor.

Aileler ne yapmalı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de ve dünyada intiharlara yol açtığı belirtilen "Mavi Balina (Blue Whale)" oyununun çocuklar ve gençler için yarattığı tehlikelere ilişkin ailelere şu uyarılarda bulunmuştu;

- Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocuklarının internet kullanma alışkanlıklarını mutlaka takip etmeliler.

- Aileler, çocukların oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler.

- Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.

- İnternet ortamında "bilinmeyen" yabancılara karşı şüpheyle yaklaşılması ve bu kişilerin hayatı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara mutlaka anlatılmalı.

- Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları sergilemeli, gerekirse bir uzmandan destek almalı, çocuklarını sosyal aktivitelere yönlendirmeli ve sosyal paylaşım ağlarında onlarla arkadaşlık ederek, internet adımlarından haberdar olmalılar.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
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  8. Aileler Mavi Balina oyununa karşı ne yapmalı?

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