  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çalışmak için Almanya'ya gitmek isteyenler dikkat! Fırsat kartı uygulaması için tarih belli oldu

Provokasyona giden CHP'liler ağızlarının payını böyle aldı! Yuhalayıp gönderdiler

Türkiye'nin dev şirketi satışa çıktı! İki firmadan üst üste sürpriz haber: Teklif için adım attı! Son durum

CHP’liler bu habere çıldıracak! Zam beklenmiyor

Türkiye'nin konuştuğu haber: "CHP sadece köstek oldu" diyen AK Partili vekilden AK Parti ve MHP çıkışı!

Uçan arabalar geliyor! Araba alanlar: Hem yola ihtiyaç yok, bu tarihten sonra geliyor! Olumlu tepki çeken gelişme

Erdoğan'ın ziyareti sonrası flaş gelişme! Türkiye ile BAE'den ortak adım

Kardeş ülkeye askeri destek!

Emeklilere müjde! En düşük emekli maaşı 9 bin 894 TL olacak

İzleyenlerin vicdanını yaralayan anlar! Zalim yahudiye lanet yağdı
Spor Mauro Icardi, İstanbul’a geldi
Spor

Mauro Icardi, İstanbul’a geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-29 07:25:00 -
Mauro Icardi, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Icardi, havaalanında yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir ülkedeyim, burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da taraftarların uzun süredir beklediği Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılılar, bu transferi akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Arjantin’den kalkan özel uçakla uzun bir yolculuğun ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’e iniş yapan Icardi’yi karşılamaya çok sayıda Galatasaraylı taraftar geldi. Kapıdan çıkışta boynuna sarı-kırmızılı atkı bağlanan 30 yaşındaki futbolcu, alana gelen taraftarlara üçlü çektirdi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Icardi, Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu sezon da Galatasaray ile şampiyonluk yaşayacaklarına inandığını belirten Arjantinli forvet, “Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleneceğimizi ümit ediyorum. Çok güzel bir ülkedeyim, burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüyle birlikte çalışıyoruz ve en büyüğü olduğunu tekrar göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Takım olarak Avrupa’da başarı hedeflediklerini vurgulayan Icardi, “Tabii ki de maç maç gitmek gerekiyor. Geçen hafta başladık maçlara. Bundan sonra da her maça tekrar tekrar bakmamız gerekecek. Geçen sene şampiyon olurken de bunu yapmıştık. O şekilde şampiyon olduk. Şimdi de önümüzdeki maçları kazanarak o şekilde ilerleyeceğiz” dedi.

Başarılı futbolcu, kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısı ile ilgili ise “Umarım stadyumda bol bol dinleyeceğiz onu. Zaten birçok da gol atacağım. Bunun sonrasından da dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mauro Icardi, daha sonra ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Icardi’nin, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

30 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon kiralık olarak giydiği Galatasaray formasıyla 26 resmi maçta 23 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray bombayı patlattı: Icardi gibi 2-3 isim daha...
Galatasaray bombayı patlattı: Icardi gibi 2-3 isim daha...

Spor

Galatasaray bombayı patlattı: Icardi gibi 2-3 isim daha...

Galatasaray’da Icardi müjdesi
Galatasaray’da Icardi müjdesi

Spor

Galatasaray’da Icardi müjdesi

Wanda Nara, Mauro Icardi ateşini yaktı! Resmen paylaştı! Yola çıktı...
Wanda Nara, Mauro Icardi ateşini yaktı! Resmen paylaştı! Yola çıktı...

Spor

Wanda Nara, Mauro Icardi ateşini yaktı! Resmen paylaştı! Yola çıktı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23