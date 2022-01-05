MAUN personel alımı başladı
Muş Alparslan Üniversitesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN yapacaklardır.
a) Süresi içinde yapılmayan başvurular,
b) Eksik belge ile yapılan başvurular,
c) Talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları ve
d) Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Başvuru Başlangıç : 05 Ocak 2022
Başvuru Bitiş : 19 Ocak 2022 (Mesai bitimine kadar)
Başvuru Adresi : Muş Alparslan Üniversitesi Güzeltepe Külliyesi Personel Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yolu 7. km, 49250 Merkez/Muş
Tel : (Santral) 0436 249 49 49 (Dâhili) 1137-1139
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