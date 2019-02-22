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Matlı: "Tarıma yapılacak en büyük hizmet eğitimdir"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tarıma yapılacak en büyük yatırımın yolunun eğitimden geçtiğini söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:16
Matlı: "Tarıma yapılacak en büyük hizmet eğitimdir"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tarıma yapılacak en büyük yatırımın yolunun eğitimden geçtiğini söyledi.


Valilik binasında gerçekleştirilen imza törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile BTB Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili daire müdürleri katıldı. Vali Yakup Canbolat, “Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret Borsası arasında düzenlenecek protokol Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde teşvik anlamında bir uygulama olacak. Ticaret Borsası’nın okullarımıza sağlayacağı maddi manevi birçok katkı olacak. Bunların içinde atölye ve laboratuvarların yeni teknolojilerle donatılması, öğrencilere başarı bursu verilmesi, teknik gezi ve izleme ziyaretlerinin düzenlenmesi gibi çeşitli destekler yer alıyor. Meslek liselerimizin kalitelerinin artırılması ve çocuklarımızın hayata iyi bir şekilde hazırlanması, aynı zamanda istihdama katılmalarını hedefliyoruz. Ülkemizin kalkınması, ekonomimizin büyümesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ancak vasıflı elemanla mümkün olabilmektedir. Sunmuş oldukları katkıdan dolayı Ticaret Borsası’na şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.


BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise, kırsal kalkınmanın temelini oluşturan tarım sektöründe eleman sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Sektörün tarım meslek liselerinden beklentileri nelerdir? Öğrencilerin, sektörün beklentisi doğrultusunda yetkinlik kazanabilmesi için okul-özel sektör iş birliği modeli nasıl olmalı? Tarım meslek liselerinin sektördeki karşılığı nedir? Tarım meslek lisesi mezunlarının istihdamının önündeki engellerler nelerdir? Bu gibi soruların cevaplarını, yakın bir tarihte yüzde 70 özel sektör, yüzde 30 kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı bir çalıştayla tespit edeceğiz ve sonuçları Tarım Meslek Liselerinin günümüz iş dünyası ile entegrasyonunu güçlendirmek için yol haritamız olacak” dedi.


Bursa’nın bir tarım şehri olduğunun altını çizen Matlı, tarıma yapılacak en büyük yatırımın yolunun eğitimden geçtiğini vurguladı. Matlı “İlimizde bulunan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere, tarım liselerinin yeniden etkinliğini arttırmak, fiziki alt yapılarını güçlendirmek, eğitim modelinin modernize edilerek, kamu-özel sektör iş birliği ile uygulama ağırlıklı bir modele dönüştürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise, “Borsamız sadece bu süreçte değil, daha önceki yıllarda da bizim yanımızda oldu. Şu anda onlara ait bir okulu, ortaokul olarak kullanmaya devam ediyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin yaptığı okulda ticaret odasıyla birlikte katkılarını biliyorum. Karacabey’de yapılan Tarım Meslek Lisesi’nin oluşumunda desteklerini hep birlikte gördük. Bundan sonraki süreç hem gençlerimizi geleceğe hazırlama hem de nitelikli eleman yetiştirme noktasında bir çalışma olacak. Ben öyle inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu protokol daha da genişleyecektir” dedi.


Protokolün imzalanmasının ardından Hamidiye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Vali Canbolat ve Başkan Matlı’ya teşekkür edip, çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:16
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