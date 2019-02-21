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Matlı: "Mükellefler rahat nefes alacak"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Resmi Gazete‘de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair kararı değerlendirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:04
Matlı: "Mükellefler rahat nefes alacak"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Resmi Gazete‘de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair kararı değerlendirdi.


Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılmasına dair yeni sistemin detaylarının belirlendiğini belirten Matlı, mart ayı başından itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme ile ‘yeminli mali müşavir KDV iadesi tasdik raporuna dayalı iadeler’ bölümüne ’KDV iadesi ön kontrol raporuna dayalı iade uygulaması’nın eklediğini söyledi.


Matlı, söz konusu düzenlemeden yararlanacak mükelleflerde aranan şartların, en az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması, kendisi, ortakları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda münferit olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti sebebiyle incelemeye sevk edilmemiş olması gerektiğini belirtti.


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflere hızlı ödeme imkânı sunan uygulamanın, iş dünyası açısından çok önemli olduğunu söyleyen Matlı, “KDV iadesi ön kontrol raporuna göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50’si, KDV İadesi ön kontrol raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecek ve mükellefler rahat bir nefes alacak” dedi.


Ayrıca BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, mükellefin kalan iade tutarının, vergi dairelerince yapılması gereken tüm kontroller ve değerlendirmelerin sonucunda yerine getirileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:04
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