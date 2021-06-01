Masumlar Apartmanı'nda şoke eden ölüm! Diziye veda ediyor

Oyuncu kadrosunda; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Atilla Şendil, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Metin Coşkun, Gizem Katmer, Emir Özden, Tansel Öngel, Açelya Devrim Yılhan ve Meriç Özkaya bulunan 'Masumlar Apartmanı', flaş bir haberle gündeme geldi.

İzleyicisini her hafta ekran başına kilitleyen, sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan 'Masumlar Apartmanı'nda ortaya atılan ayrılık iddiası gerçek oluyor.

İlk olarak gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu ayrılık haberine göre oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda edeceği belirtilmişti.

Birsen Altuntaş yeni bir açıklama yaparak, "Sezona damgasını vuran OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı haftaya unutulmaz bir bölümle sezon arası veriyor. Sezon finaline Farah Zeynep Abdullah'ın hayat verdiği İnci'nin ölümü damga vuruyor. İnci'nin ölümü eşi Han'ı (Birkan Sokullu) darmadağın ediyor. Han yol arkadaşını sarsıcı bir şekilde kaybetmenin şokuyla çıldırıyor. Diziden kendi isteğiyle ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın nasıl öleceği ise merak konusu" dedi.