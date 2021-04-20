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Medya Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola resmen açıkladı: Naci'nin ölüp ölmediğini...
Medya

Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola resmen açıkladı: Naci'nin ölüp ölmediğini...

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Masumlar Apartmanı'nda sırra kadem basan Naci karakteriyle ilgili Ezgi Mola'dan olay bir ipucu geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 11:10:00 -
Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola resmen açıkladı: Naci'nin ölüp ölmediğini...

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterinin akıbeti merak ediliyordu. Haber Global ekranlarına yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan Ezgi Mola, Deniz Tansel Öngel'in canlandırdığı karakterle ilgili tüyo verdi.

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Deniz Tansel Öngel'in oynadığı Naci karakterinin akıbeti merak ediliyordu.

Safiye'nin lise aşkı olan ve ölümcül bir hastalığa yakalanan Naci, senaryo gereği diziye bir süre ara vermişti.

Haber Global ekranlarına yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan Ezgi Mola, Deniz Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin akıbetinin 20 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 30. bölümde ortaya çıkacağını söyledi.

Mola, "Naci eşi ve çocuğunun yanına gitme kararı aldı. Gerçekte ne olduğunu bu haftaki bölümde göreceksiniz" dedi.

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