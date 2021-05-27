TRT 1 ekranlarına her salı damgasını vuran Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu’nun başrollerini paylaştığı fenomen dizi Masumlar Apartmanı’na bomba bir isim dahil oldu. Esat'ın annesi rolü ile diziye renk katacak yeni oyuncunun kim olduğu merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı'nda Esat'ın annesini kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna başarılı oyuncu Tülay Bursa'nın dahil oluyor. Sevilen dizide sezon finaline doğru yaklaşılırken, tüm dengeleri değiştirecek olan Esat karakterinin annesi olarak yeni bölümde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Önceki gün 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde dahil olacak Tülay Bursa'nın gelişi izleyici tarafından şimdiden merak konusu oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisine flaş isim dahil oluyor. 37. Bölümde sezon finali yapma kararı alan dizide son 2 bölüm kala tüm dengeler sarsılacak. Diziye başarılı oyuncu Tülay Bursa'nın gelişi ise Gülben karakterini yakından etkilemesi bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Uğur Uzunel'in oynadığı Esat karakterini annesi karakteriyle Tülay Bursa, Masumlar Apartmanı'nda rol almaya başlayacak.

Masumlar Apartmanı sezon finali ne zaman olacak?

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Masumlar Apartmanı'nın 8 Haziran'da 37. Bölümde sezon finali yapacağı iddia ediliyor.