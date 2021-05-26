Masumlar Apartmanı'na bomba bir isim geliyor! Dengeleri değiştirecek
Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın oynadıkları Masumlar Apartmanı dizisine bomba bir karakter geliyor.
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı Masumlar Apartmanı'na bir kadın karakter dahil oluyor.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisine Gülben'i yakından etkileyecek bir isim katıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Uğur Uzunel'in oynadığı Esat karakterini annesi karakteriyle Tülay Bursa, Masumlar Apartmanı'nda rol almaya başlayacak.
Öte yandan Esat ve Gülben'in önümüzdeki sezonda evleneceği konuşuluyor. TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Masumlar Apartmanı'nın 37. Bölümde sezon finali yapacağı iddia ediliyor.