Masumlar Apartmanı yeni bölüm

TRT 1, yeni sezona merhaba dedi. Birbirinden etkileyici yapımlarla izleyicinin karşısına çıkan TRT 1, Masumlar Apartmanı dizisi ile izleyiciden tam not almaya devam ediyor. 22 Eylül Salı günü ikinci bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde gizemler, aksiyonlar, aksilikler, umutlar ve umutsuzluklar bir arada yaşandı. İnci, dedesi ve kardeşiyle birlikte Han’ın kiracısı olduğunu hem sürpriz bir gelişme ile hem de kavganın ortasında öğrendi. İnci’nin Han’ın arkadaşı olduğunu ve hastanede birlikte kaldığını öğrenen temizlik hastası Safiye, apartmanın alt katına kiracı olarak gelen İnci ve ailesini eve sokmamak için elinden geleni yapsa da Han’ın devreye girmesi sonucu İnci ve ailesi kiracı olarak evde oturmayı başarır. Ancak Safiye, yeni kiracılardan hiç mi hiç haz duymaz.

İçki müptelası olan Uyar’la yollarını ayırmak için mücadele eden İnci, Uygar’ın kendisinden ayrılmamak için ayak diretmesi sonucu zor durumda kalır. Gönlünü Han’a kaptıran İnci, Uygar’la olan tüm bağlarını koparmakta kararlıdır ancak Uygar, buna asla izin vermemektedir. Torunu İnci’nin Han ile arkadaşlık kurmasını istemeyen Memduh, Han’ın devamlı olarak kendilerine yardım etmesinden hoşlanmaz ve bunu kendisine de söyler. İnci’nin babasının annesine yaptığını Han’ın da İnci’ye yapmasından endişe duyan Memduh, İnci’yi bu konuda bir hayli uyarır.

Uygar’ın gece yarısı, İnci’nin evine gelip, rahatsızlık vermesi üzerine İnci, dışarı çıkmak zorunda kalır. İnci, Uygar’la konuşmak için dışarı çıktığında kapının anahtarını almayı unutur. Uygar’ın kapının önünde İnci’yi rahatsız etmesini gören Han ile Uygar arasında küçük bir tartışma yaşanır. Tartışmanın büyümesinden ve dedesi Memduh’un durumu görmesinden korkan İnci, Uygar ile arkadaşlıklarının tamamen bittiğini bir kez daha söyler. Han,Uygar’ı bir taksiye bindirip oradan uzaklaştırır.

Kapının anahtarını almayı unutan İnci, gecenin o saatinde eve giremez. Kardeşi Ege’yi arayan İnci, kapıda kalmaktan kurtulamaz. Han, İnci’ye kendi evlerinde kalmasını söyler. İnci, Safiye’nin kendilerini görmesinden çekilir ancak gecenin o saatinde kalacak başka yeri olmadığından Han’ı evinde kalmayı kabul eder. Sabah erkenden kalkan Safiye, her zaman olduğu gibi temizlik takıntısıyla lavobaya gider ve ellerini dört kez sabunla yıkar. Gece kardeşi Han’ın gelip gelmediğini merak eden Safiye, Han’ın odasına çıkıp onu kontrol etmek ister. Safiye, Han’ın odasına girdiğinde aynı odada düşman olarak gördüğü İnci’yi görür.

Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler oluyor?

İnci ile Han’ı aynı odada gören Safiye, evin kirlendiğini söyleyip Gülben ile birlikte evin altını üstüne getirerek ne var ne yoksa temizler. Safiye, gördüklerinen sonra artık gemileri yakmıştır. Han ise ablasının tüm bu çirkefliklerine rağmen, ‘o kadın için gerekirse dünyaları yakacağım’ diyerek sevgisinin peşinden koşmakta kararlı. Han’ın önceki gibi sosyal olmadığı her ortamda söyleyen Han’ın arkadaşı Esad ise gerçeği öğreniyor. Han, ailecek kendilerinin hasta olduğunu, kardeşlerinin deli olduğunu, kendisinin ise çöp topladığını bir bir anlatıyor. İnci, Uygar’a artık tahammül edemiyor ve onu bu kez anladığı dilden kovuyor. Han, kardeşi Safiye’ye tedavi olacaklarını söylüyor ve Safiye ise buna karşı çıkıyor. Safiye evdeki temizliği oldukça abartıyor ve evdeki herkes çamaşır suyu kokusundan zehirleniyor. Peki Han, kardeşlerini tedaviye ikna edecek mi? İnci, Uygar’dan tamamen kopabilecek mi? Uygar, İnci’yi bu kez terk edecek mi? Memduh, torununu Han’dan koruyabilecek mi? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabı Masumlar Apartmanı yeni bölümü 3. Bölümde cevabını bulacaksak.

Masumlar Apartmanı dizisi ful izle