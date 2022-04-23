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Medya Masumlar Apartmanı final yapıyor! Tarih belli oldu
Medya

Masumlar Apartmanı final yapıyor! Tarih belli oldu

2 yıldır TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı final yapıyor. Dizi 24 Mayıs'ta bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:05:00 -
Masumlar Apartmanı final yapıyor! Tarih belli oldu

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki Masumlar Apartmanı'ndan kötü haber geldi. Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi önümüzdeki günlerde final yapacak.

Final tarihi netleşti

2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi, ilk sezonla izleyicileri ekrana kilitledi. Neredeyse her bölümü reyting listelerini alt üst eden dizi, ikinci sezonda istediği başarıyı yakalayamadı. İstenilen reytingi yakalayamayan Masumlar Apartmanı 24 Mayıs'ta yayınlanacak olan bölümle final yapacak.

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