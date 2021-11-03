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Medya Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben'in itirafı yeni bölüme bomba gibi düşecek
Medya

Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben'in itirafı yeni bölüme bomba gibi düşecek

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 45. yeni bölümünde izleyicileri yine ekran başına kilitlerken 46. bölüm merak konusu oldu. 9 Kasım 2021 Salı akşamı TRT1'de yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı'nın 46. bölüm fragmanında Gülben'in Safiye ve Naci itirafı yeni bölüme bomba gibi düşecek...

Yeniakit Publisher
2021-11-03 00:06:00 - 2021-11-03 00:17:56

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 9 Kasım 2021 akşamı 46. bölümüyle ekrana gelecek. 45. yeni bölümünde yine ekran başına kilitlenen izleyiciler Masumlar Apartmanı'nın gelecek haftaki bölümün fragmanını merak etmeye başladı.

Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta 45. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Gülben'in doktorla yüzleşmesi son bölüme damga vurdu. Gülben'in bu cesareti Twitter'da da Masumlar Apartmanı hayranları tarafından 'Gülben' etiketini ilk sıralara taşıdı.

Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı yayınlandı

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde doktorla yüzleşen Gülben'in Safiye ve Naci itirafı bomba gibi düştü. Han'ın ayrılmalarına sebep olduğu bilinirken Gülben kafaları karıştıran bir itirafta buludu.

Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 9 Kasım 2021 Salı Salı akşamı TRT 1'de ekranda olacak.

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